ليفاندوفسكي يواصل الضغط على بايرن ميونخ للانضمام لبرشلونة

يواصل روبرت ليفاندوفسكي محاولاته لإجبار بايرن ميونخ على تركه يرحل الصيف الحالي قبل عام واحد من نهاية عقده وذلك عبر خلع قميص النادي البافاري في صورة حسابه على تويتر وارتداء ألوان علامته التجارية للملابس الرياضية.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ الأسبوع الماضي إن المهاجم البولندي أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد عقده مع بطل البوندسليغا.

وقال اللاعب البالغ عمره 33 عاما لشبكة ”سكاي سبورتس“ بعد أسبوع من فوزه بالدوري الألماني وإعلانه علنًا نيته مغادرة النادي البافاري قائلا ”أريد المغادرة، علينا إيجاد حل“.

وبعد هذه التصريحات اتخذ المهاجم البولندي خطوة إضافية لمواصلة تشديد الحبل على بايرن ميونخ، حيث بدل صورته وغلاف حسابه على تويتر وحذف ألوان البايرن وظهر في العديد من الصور بالعديد من ملابس علامته التجارية الرياضية.

وفي انتظار رد بايرن على العرض الذي أرسله إليه برشلونة مقابل 32 مليون يورو، يبدو أن موقف ليفاندوفسكي واضح برغبته باللعب في النادي الكتالوني الموسم المقبل وأنه مستعد لمواصلة إجبار بايرن على تحقيق حلمه، على الرغم من حقيقة أنه لا يزال أمامه عام واحد على نهاية عقده.

وقال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، إن المهاجم البولندي لديه عقد مع الفريق، وإنه لا يوجد أحد يمكنه إجبار النادي البافاري على بيعه.

وقال أولي هونيس، في تصريحات لشبكة RTL نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”روبرت يمتلك عقدا، ولن يجبر أحد بايرن ميونخ على رحيله“.

وانضم المهاجم البولندي إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

واقترب ليفاندوفسكي من الفوز بلقب هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي حيث أحرز 34 هدفا هذا الموسم بالإضافة إلى 13 هدفا في دوري الأبطال.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن للقبه العاشر على التوالي في الدوري لكن الفريق ودع كأس ألمانيا مبكرا كما خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال.