أولي هونيس: ليفاندوفسكي يرتبط بعقد ولا أحد يجبر بايرن ميونخ على بيعه

قال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، إن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد مع الفريق، وإنه لا يوجد أحد يمكنه إجبار النادي البافاري على بيعه.

وقال أولي هونيس، في تصريحات لشبكة ”RTL“ ونقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”روبرت يمتلك عقدا، ولن يجبر أحد بايرن ميونخ على رحيله“.

بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ أصبح من الماضي https://t.co/26wNbxWcvI pic.twitter.com/UM3AMN4WCB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأضاف: ”من الواضح للجميع أننا لا نمتلك البديل حتى الآن؛ لهذا فإن رأينا واضح“.

وتابع هويس: ”إذا ظل ليفاندوفسكي وقدم مستويات جيدة وشعر بالراحة مع عائلته في ألمانيا، فربما يأتي في يناير ويقول لنا: هذا رائع، أحب البقاء هنا لوقت أكثر، ربما سأبقى عامين أو ثلاثة أعوام أخرى“.

وتابع اللاعب والمدير السابق: ”برشلونة يريد التعاقد مع ليفاندوفسكي، رغم أن لديه ديون بقيمة 1.3 مليار يورو منذ 6 أشهر، لو كان ناديا في ألمانيا لأعلن إفلاسه“.

وأتم: ”لديهم كل تلك الديون ويقدمون عرضا بملايين لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ“.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وعن شعور ليفاندوفسكي بعدم التقدير في بايرن ميونخ قال هونيس: ”التقدير يعني المال بنسبة 99%، مع ديفيد ألابا كان نفس الأمر، وكذلك نيكلاس سولي“.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، وينتهي تعاقده في يونيو 2023.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفا في دوري الأبطال.

ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.. وكيليان مبابي ثانيا https://t.co/7K1Jtc7q58 pic.twitter.com/7QvE9K1kVT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 64 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه، فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر، وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وروبرت ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا، وسجل 365 هدفا في 427 مباراة، جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.