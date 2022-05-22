بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ أصبح من الماضي

قال بيبي زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ إن النادي البافاري أصبح من الماضي بالنسبة لليفاندوفسكي.

وقال زاهافي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الأحد: ”بالنسبة لليفاندوفسكي، بايرن ميونخ أصبح من الماضي، ليفاندوفسكي لديه فرصة للانتقال إلى النادي الذي طالما حلم به، لماذا يحرمه بايرن من هذه الفرصة؟“.

ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.. وكيليان مبابي ثانيا https://t.co/7K1Jtc7q58 pic.twitter.com/7QvE9K1kVT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأضاف زهافي: ”ليفاندوفسكي يريد الرحيل هذا الصيف، لا أنا ولا هو يهتم بالمال، الحقيقة هو لم يشعر بالاحترام من رؤسائه لعدة أشهر، بايرن ميونخ لم يخسر ليفا كلاعب فقط، بل ايضًا كشخص“.

وسئل زاهافي عن قرار إدارة بايرن ميونخ بالاحتفاظ بليفاندوفسكي حتى 2023 حيث ينتهي عقده قال زاهافي: ”نعم بإمكانهم الاحتفاظ باللاعب لعام آخر، لكن لا أنصح بذلك“.

وأتم: ”جئت لألتقي بمدراء بايرن ميونخ وقلت لهم ما رأيكم بتمديد عقد ليفاندوفسكي؟ الإجابة كانت الصمت وفي النهاية قلت فلنبيعه في الصيف والجواب هو لا نريد حقًا بيعه، لكن إذا قدمت لنا عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، فيمكننا التحدث“.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وقال ليفاندوفسكي قبل أيام إنه لن يجدد عقده مع بايرن ميونخ، وبدا أنه ودع جماهير الفريق البافاري بعد مواجهة فولفسبورغ في الدوري الألماني قبل أيام.

وقال المهاجم البولندي لشبكة ”سكاي سبورت“ ألمانيا عقب التعادل 2-2 مع فولفسبورغ: ”هذه آخر مباراة لي مع بايرن، من المحتمل، لن أقول 100%، ولكن أريد الحل الأفضل لي ولبايرن ميونخ“.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

#ليفاندوفسكي مع جائزة هداف الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 35 هدفًا! 😍⚽️ pic.twitter.com/xAgcW0mLRJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 64 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.