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رياضة

بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ أصبح من الماضي
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 20:35 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 21:10 GMT

بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ أصبح من الماضي

ليفاندوفسكي سجل 50 هدفا وصنع 7 في 64 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال بيبي زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ إن النادي البافاري أصبح من الماضي بالنسبة لليفاندوفسكي.

وقال زاهافي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الأحد: ”بالنسبة لليفاندوفسكي، بايرن ميونخ أصبح من الماضي، ليفاندوفسكي لديه فرصة للانتقال إلى النادي الذي طالما حلم به، لماذا يحرمه بايرن من هذه الفرصة؟“.

وأضاف زهافي: ”ليفاندوفسكي يريد الرحيل هذا الصيف، لا أنا ولا هو يهتم بالمال، الحقيقة هو لم يشعر بالاحترام من رؤسائه لعدة أشهر، بايرن ميونخ لم يخسر ليفا كلاعب فقط، بل ايضًا كشخص“.

وسئل زاهافي عن قرار إدارة بايرن ميونخ بالاحتفاظ بليفاندوفسكي حتى 2023 حيث ينتهي عقده قال زاهافي: ”نعم بإمكانهم الاحتفاظ باللاعب لعام آخر، لكن لا أنصح بذلك“.

وأتم: ”جئت لألتقي بمدراء بايرن ميونخ وقلت لهم ما رأيكم بتمديد عقد ليفاندوفسكي؟ الإجابة كانت الصمت وفي النهاية قلت فلنبيعه في الصيف والجواب هو لا نريد حقًا بيعه، لكن إذا قدمت لنا عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، فيمكننا التحدث“.

وقال ليفاندوفسكي قبل أيام إنه لن يجدد عقده مع بايرن ميونخ، وبدا أنه ودع جماهير الفريق البافاري بعد مواجهة فولفسبورغ في الدوري الألماني قبل أيام.

وقال المهاجم البولندي لشبكة ”سكاي سبورت“ ألمانيا عقب التعادل 2-2 مع فولفسبورغ: ”هذه آخر مباراة لي مع بايرن، من المحتمل، لن أقول 100%، ولكن أريد الحل الأفضل لي ولبايرن ميونخ“.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا هذا الموسم، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 64 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، حسب موقع ”transfermarkt“.

وحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ، حسب موقع ”transfermarkt“.

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