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رياضة

كادينا كوبي: عثمان ديمبلي وضع قدمًا في باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 20:05 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 21:25 GMT

كادينا كوبي: عثمان ديمبلي وضع قدمًا في باريس سان جيرمان

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، إن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة وضع قدمًا في باريس سان جيرمان. وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة، في 30 يونيو

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، إن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة وضع قدمًا في باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة، في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، وحاولت إدارة النادي الكتالوني بيع اللاعب، في يناير الماضي، للحصول على المال، لتجنب رحيله مجانًا بنهاية الموسم الحالي، في ظل رفضه التجديد.

ووفقًا لإذاعة ”كادينا كوبي“ فإن عثمان ديمبلي يقترب من مغادرة برشلونة، حيث لم يقبل أي عرض تجديد اقترحه النادي طوال الموسم بأكمله، وأكدت أن اللاعب بات على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الإذاعة أن ديمبلي البالغ من العمر 25 عامًا طلب بضعة أيام لاتخاذ قراره، في انتظار ممثله لعقد الاجتماع الأخير مع برشلونة هذا الأسبوع.

في حين قال ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة: ”لا توجد مفاوضات مع ديمبلي حاليًا، لدي رأيي الشخصي، فقط هو ووكلاؤه يعرفون ماذا سيفعلون، لا توجد أخبار عنه“.

ويخوض نادي برشلونة المباراة الأخيرة له الموسم الحالي عندما يستضيف فياريال، اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، واستبعد المدرب تشافي اللاعب من التشكيلة الأساسية، ويتواجد في دكة البدلاء، علمًا بأن الفريق سينهي الموسم دون التتويج بأي لقب.

وصباح الأحد، تردد أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع ديمبلي لتعويض الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي ينتهي تعاقده، في 30 يونيو، وودع جماهير الفريق، أمس السبت.

ويوم أمس السبت، سُئل تشافي مدرب برشلونة عما إذا ستكون مواجهة فياريال الأخيرة لعثمان ديمبلي مع الفريق، فقال: نعم، قد تكون كذلك، أو قد يواصل مع الفريق، أنا متفائل، وأتمنى أن يستمر، لقد كان رائعًا في عدد كبير من المباريات، وأنا معجب به“.

ويأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن ديمبلي طلب من وكيله إعطاء الأولوية لبرشلونة؛ لأنه يريد البقاء في كامب نو، وقد فعل تشافي الشيء نفسه مع ماتيو أليماني؛ لأنه يدرك أن الفرنسي لاعب مميز، وأنه لا يوجد مثله في السوق.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف العام 2017، مقابل 140 مليون يورو، وشارك ديمبلي الموسم الحالي مع برشلونة في 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين، وصنع 13.

وبالمجمل لعب عثمان ديمبلي مع برشلونة 149 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 32 هدفًا، وصنع 34، وغاب عن عدد كبير بسب الإصابات.

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