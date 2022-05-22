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سبورت: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 13:46 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 14:35 GMT

سبورت: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة

باريس سان جيرمان مصمم على إيجاد مخرج وبيع نيمار؛ على أمل الحد من الضرر المالي الناجم عن راتب اللاعب بعد تجديد عقد مبابي المكلف.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، بأن باريس سان جيرمان عرض النجم البرازيلي نيمار على برشلونة.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن الأمور مضطربة في باريس سان جيرمان على الرغم من تجديد عقد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي حتى عام 2025، حيث لا تزال العديد من الملفات الساخنة تنتظر النادي الفرنسي، بينها نيمار.

وقالت الصحيفة، إنه من الواضح أن أداء نيمار في باريس سان جيرمان قد انخفض بشكل كبير، ومع تجاوز عمره 30 عامًا يبدو مستقبله معقدًا جدا، ولم يعد غير قابل للمساس في الفريق؛ ولهذا فإنه سيتم عرضه على عدد من الأندية، بما فيها برشلونة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وفي مايو 2021 تم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

ورغم ذلك أفادت ”سبورت“ بأنه لا يبدو واضحا أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده مع الفريق، خاصة مع حصوله على راتب ضخم يزيد عن 30 مليون يورو.

وحاول برشلونة بالفعل إعادة نيمار إلى كامب نو في 2019، لكن باريس سان جيرمان وقف أمام جميع محاولات عودة اللاعب، لكن الآن يبدو أن باريس سان جيرمان مصمم على إيجاد مخرج وبيع نيمار على أمل الحد من الضرر المالي الناجم عن راتب اللاعب بعد تجديد عقد مبابي المكلف.

وانتقل نيمار لبرشلونة صيف عام 2013 من سانتوس البرازيلي مقابل 88 مليون يورو، ولعب مع النادي الكتالوني 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

وعلى مستوى الألقاب، نال نيمار مع برشلونة جميع الألقاب الممكنة، وجاءت بواقع لقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

أما مع باريس سان جيرمان فسجل نيمار 100 هدف وصنع 60 في 144 مباراة في مختلف المسابقات، ونال معه 4 ألقاب في الدوري الفرنسي، و3 ألقاب في كأس فرنسا، و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ولقبين في كأس الدوري الفرنسي (تم إلغاء المسابقة).

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