سبورت: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، بأن باريس سان جيرمان عرض النجم البرازيلي نيمار على برشلونة.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن الأمور مضطربة في باريس سان جيرمان على الرغم من تجديد عقد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي حتى عام 2025، حيث لا تزال العديد من الملفات الساخنة تنتظر النادي الفرنسي، بينها نيمار.

نيمار يستعيد بريقه بعد الانتقادات.#باريس_سان_جيرمان

pic.twitter.com/VbbMpC0gOI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وقالت الصحيفة، إنه من الواضح أن أداء نيمار في باريس سان جيرمان قد انخفض بشكل كبير، ومع تجاوز عمره 30 عامًا يبدو مستقبله معقدًا جدا، ولم يعد غير قابل للمساس في الفريق؛ ولهذا فإنه سيتم عرضه على عدد من الأندية، بما فيها برشلونة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وفي مايو 2021 تم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

ورغم ذلك أفادت ”سبورت“ بأنه لا يبدو واضحا أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده مع الفريق، خاصة مع حصوله على راتب ضخم يزيد عن 30 مليون يورو.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وحاول برشلونة بالفعل إعادة نيمار إلى كامب نو في 2019، لكن باريس سان جيرمان وقف أمام جميع محاولات عودة اللاعب، لكن الآن يبدو أن باريس سان جيرمان مصمم على إيجاد مخرج وبيع نيمار على أمل الحد من الضرر المالي الناجم عن راتب اللاعب بعد تجديد عقد مبابي المكلف.

وانتقل نيمار لبرشلونة صيف عام 2013 من سانتوس البرازيلي مقابل 88 مليون يورو، ولعب مع النادي الكتالوني 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.

وعلى مستوى الألقاب، نال نيمار مع برشلونة جميع الألقاب الممكنة، وجاءت بواقع لقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

أما مع باريس سان جيرمان فسجل نيمار 100 هدف وصنع 60 في 144 مباراة في مختلف المسابقات، ونال معه 4 ألقاب في الدوري الفرنسي، و3 ألقاب في كأس فرنسا، و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي، ولقبين في كأس الدوري الفرنسي (تم إلغاء المسابقة).