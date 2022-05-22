آس: لاعبو برشلونة احتفلوا برفض مبابي ريال مدريد وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

لم يكن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي مهما فقط لفريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد اللذين كانا يتنافسان من أجله، بل كان أيضا محط اهتمام لاعبي برشلونة وجماهيرهم.

وذكرت صحيفة ”آس“ أن مجموعة ”واتساب“ لاعبي برشلونة احتفلت برفض مبابي الانتقال إلى ريال مدريد والبقاء في باريس سان جيرمان عبر تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وتوزعت تعليقات اللاعبين بين الفرح والسخرية من الغريم التقليدي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن أحد اللاعبين، كتب ”رفض مبابي لريال مدريد يعتبر بمثابة لقب“.

وسخر لاعبو برشلونة فيما بينهم من ريال مدريد من خلال ذكر التعليقات والتقارير التي كانت تضع كيليان مبابي تقريبا لاعبا جديدا في الفريق الملكي وينتظر فقط الإعلان الرسمي.

وشكل رفض كيليان مبابي القدوم لريال مدريد مصدر ارتياح للاعبي برشلونة لكونهم اعتبروا أن غريمهم التقليدي فشل في التعاقد مع لاعب كبير كان من الممكن أن يمنحه التفوق والقوة الهجومية الموسم المقبل.

بنشره صورة المغني توباك وصديقه الذي خانه.. هل قصد كريم بنزيما توجيه رسالة غير مباشرة لمبابي؟ https://t.co/NQqwxglZwL pic.twitter.com/5vt9v32hId — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية سابقا أن مصير مبابي كان يشغل لاعبي برشلونة لدرجة أنهم اتصلوا بزملائهم السابقين في الفريق البرازيلي نيمار داسيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبي باريس سان جيرمان حاليا، واستفسروا عن معلومات بشأن قراره.

وطغى رفض مبابي الانتقال لريال مدريد وتفضيله التجديد لباريس سان جيرمان على هزيمة سيدات برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون، لدرجة أن جماهير ”البلوغرانا“ خرجت من ملعب تورينو واحتفلت في الشوارع ساخرة من ريال مدريد.

ونشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لبعض جماهير برشلونة في شوارع المدينة الكتالونية، وهم يغنون بلهجة ساخرة ”أين مبابي، ريال مدريد؟“.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة شدد في وقت سابق على رفضه التفاوض على شراء مبابي، على اعتبار أنه يطالب براتب خيالي يبلغ 50 مليون يورو سنويا.

يذكر أن مبابي كان اختتم الموسم في الدوري الفرنسي كأكثر من سجل وأكثر من صنع الأهداف بعد أن سجل ”هاتريك“ في شباك ميتز.

وكان الصحفي الإيطالي، جانلوكا دي مارزيو، كشف عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه مبابي مع باريس بعد تمسك النادي به.

وأشار إلى حصول اللاعب على راتب سنوي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة توقيع قيمتها 130 مليون يورو.