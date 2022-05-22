بنشره صورة المغني توباك وصديقه الذي خانه.. هل قصد كريم بنزيما توجيه رسالة غير مباشرة لمبابي؟

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مواطنه كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

واغتيل توباك في 13 سبتمبر/أيلول عام 1996، وذلك أثناء تواجده بمدينة لاس فيغاس، أثناء سفره مع أحد أصدقائه لحضور مباراة في الملاكمة للبطل العالمي مايك تايسون، بعد أن هاجمت سيارته أخرى بيضاء اللون بها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار في اتجاه توباك، فيما اتضح بعد ذلك أن صديقه كان سببا في العملية.

وأعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا تمديد التعاقد مع مبابي، مهاجم فرنسا، حتى 2025، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.

وقال مبابي البالغ عمره 23 عاما، في بيان للنادي ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.

الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد نشر صورة مغني الراب الراحل توباك رفقة صديقه الذي خانه وأدى ذلك إلى مقتله 😶 pic.twitter.com/fJLutDaCIl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وأمسك مبابي وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قميصا وعليه كلمة ”مبابي 2025“ قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ميتز، حيث احتفل المشجعون عندما أعلن الخليفي ذلك في ملعب بارك دي برينس. وسجل مبابي ثلاثة أهداف خلال الفوز 5-صفر.

وكان مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا، لكن يبدو أنه تراجع عن نيته السابقة باللعب في صفوف النادي الملكي.

وكان بنزيما يسعى لانضمام مواطنه مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي خلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.

وقالت رابطة الدوري الإسباني إن عرض سان جيرمان الجديد لمبابي ”يمثل تعديا على الاستقرار الاقتصادي“ لكرة القدم الأوروبية.

وأضافت: ”من المخزي أن ناديا مثل باريس سان جيرمان، الذي حقق الموسم الماضي خسائر أكثر من 220 مليون يورو (232.32 مليون دولار) بعدما تكبد خسائر أكثر من 700 مليون يورو في المواسم السابقة.. وبتشكيلة تتكلف حوالي 650 مليون يورو هذا الموسم، يمكنه إبرام مثل هذا الاتفاق“.

وتابعت: ”ستتقدم رابطة الدوري الإسباني بشكوى ضد باريس سان جيرمان أمام اليويفا والسلطات الإدارية والمالية الفرنسية وسلطات الاتحاد الأوروبي لمواصلة الدفاع عن النظام البيئي الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستمراريته“.