بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يدرس التعاقد مع ريتشارليسون ومحمد صلاح وساديو ماني

بدأ ريال مدريد على الفور التفكير في بدائل لكيليان مبابي الذي فضل البقاء في باريس سان جيرمان على الانتقال للنادي الملكي وبين هؤلاء المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون.

وكان بطل الليغا يتابع الدولي الفرنسي منذ أكثر من عامين وكان واثقا من التعاقد معه هذا الصيف عندما كان عقده مع باريس سان جيرمان على وشك الانتهاء.

ومع ذلك، وفي تحول دراماتيكي يوم السبت رفض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عرض ريال مدريد لتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات مع باريس سان جيرمان واحتفل بالعقد الجديد بتسجيله ثلاثية في مرمى ميتز مساء السبت، في ختام الدوري الفرنسي.

وأعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، تمديد التعاقد مع مبابي مهاجم فرنسا حتى 2025، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.

وقال المهاجم البالغ عمره 23 عاما في بيان للنادي ”أريد أن أعلن أني اخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.

وأمسك مبابي والقطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قميصا وعليه كلمة ”مبابي 2025“ قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ميتز، حيث احتفل المشجعون عندما أعلن الخليفي ذلك في ملعب ”بارك دي برينس“.

ودفع غياب الفائز بكأس العالم 2018 عن ريال مدريد إلى إعادة التفكير بشكل جذري في خطط الانتقالات الصيفية مع تقارير في إسبانيا تزعم أن النادي جعل الآن نجم موناكو أوريلين تشواميني هدفه الأول.

وسيظل ريال أيضًا يفكر في البحث عن خيارات هجومية بينها ريتشارليسون، وفقًا لصحيفة ”ذا أتليتيك“ البريطانية، خاصة أن المهاجم الدولي البرازيلي عمل سابقًا تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد والسابق لإيفرتون.

ووضع الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، ريتشارليسون على رادار النادي الإنجليزي أيضا في إطار إعادة بناء الفريق.

وفي غضون ذلك، لطالما ارتبط ريال مدريد بكل من محمد صلاح وساديو ماني، وكلاهما على وشك الدخول في العام الأخير من عقده مع ليفربول الذي لا يزال يتفاوض مع الثنائي بشأن تمديد عقدهما.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح وماني في صفوف ليفربول في صيف 2023، ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

وسبق أن ارتبط ماني بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، عندما كان المدرب زين الدين زيدان في ”سانتياغو برنابيو“.

بينما ارتبط محمد صلاح طوال الأشهر الماضية بخطوة الرحيل عن ليفربول بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي ”الريدز“ بشأن عقد جديد، بسبب مطالبه المالية الكبيرة.

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم https://t.co/y1jaDFg1O0 pic.twitter.com/1SHQNkiYZ2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وحصل مبابي على عقد هو الأعلى في العالم، حيث سيحصل على نحو مليون يورو أسبوعيا، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا على هذا الكوكب.

يذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 25 عاما، تألق بشكل لافت مع إيفرتون هذا الموسم، بتسجيله 11 هدفًا بكل البطولات، ليساهم في تفادي الفريق للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.