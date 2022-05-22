ماركا: مبابي اختار أن يكون نيمار بدلا من أن يصبح كريستيانو رونالدو أو ميسي

فعل كيليان مبابي ما كان سيفعله 99% من البشر العاديين عندما اختار المال، ولكن ليس فقط أي مال، بل قبل عرضا لا يمكن رفضه حرفيًا، عرضا يجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم، متقدمًا على البقية بفارق كبير، وعلاوة على ذلك سيحصل على صلاحيات تمنحه سلطة اتخاذ القرار في جميع أمور باريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، يوم السبت، تمديد التعاقد مع مبابي مهاجم فرنسا حتى 2025، وسط سعادة هائلة من مشجعي نادي العاصمة.

وقال المهاجم البالغ عمره 23 عاما في بيان للنادي: ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد. أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات. أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.

وأمسك مبابي والقطري ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، قميصا وعليه كلمة ”مبابي 2025“ قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ميتز، حيث احتفل المشجعون عندما أعلن الخليفي ذلك في ملعب بارك دي برينس. وسجل مبابي ثلاثة أهداف خلال الفوز 5-صفر.

وكان مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا لكنه تراجع عن تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى النادي الملكي وفضل البقاء في باريس.

مبابي ونيمار

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير مطول عن تجديد مبابي لعقده مع سان جيرمان إنه من وجهة نظر رياضية، الشيء ليس له أي ميزة. لقد اختار أن يكون نيمار بدلاً من أن يكون كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

وانتقل نيمار من برشلونة في 2017 إلى باريس سان جيرمان في صفقة كانت الأغلى في العالم قبل صفقة مبابي وبلغت حينها 222 مليون يورو.

وحصل مبابي على 300 مليون يورو مكافأة توقيع العقد الجديد و100 مليون يورو صافية في الموسم مع المشاركة في اختيار المدير الفني والمدير الرياضي والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبون المغادرون.

ومن اللافت للنظر أن وجود اللاعب البرازيلي قريب جدًا منه، إذ لم يلاحظ، على سبيل المثال ما فعله ميسي، الذي كان لديه مسيرة أسطورية في برشلونة قبل التقاعد المبكر في بارك دي برينس، أو سيرجيو راموس، بطل أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، الذي يستمتع أيضًا بتقاعد ذهبي في باريس.

وكان مثله الأعلى، كريستيانو رونالدو، قد رفض الانضمام إلى باريس سان جيرمان عدة مرات لكن بعد خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وخمس جوائز للكرة الذهبية، وربما يمكنه تحمل تكاليف الانتقال إلى باريس الآن.

مبابي لا يستطيع ذلك. لقد اختار مشروعا زجاجيا يلمع كثيرا في وجود برج إيفل والكثير من العظمة في الصور مع شقيقه الرئيس إيمانويل ماكرون والكثير من الأموال القطرية.

مبابي يبصم على هدفين في يوم تجديد عقده مع #باريس_سان_جيرمان.#مبابي pic.twitter.com/tBf29ZtZvO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وبعد رفضه الانتقال إلى ريال مدريد يمكن أن نقول إن مبابي سينهي مسيرته بعد عدد ألقاب أوروبية أقل من ناتشو فرنانديز، الذي يمكنه في باريس يوم السبت المقبل إضافة اللقب الخامس إلى رصيده بعد مسيرة مثالية.

وأشارت الصحيفة: ”لقد بقي في الدوري الفرنسي، يلعب ضد ميتز وأنجيه، بريست ولوريان. لكنه بالتأكيد غير مناسب لتحقيق حلمه، وهو أن يكون الأفضل في العالم، لا يبدو أن باريس سان جيرمان هو أفضل ناد لتحقيق ذلك حتى لو كانت صلاحياته الجديدة تشمل تحديد من سيكون مدربه الجديد وزملاءه الجدد“.

وأردفت ”ماركا“: ”في هذا الصدد، يبدو أن ريال مدريد يتمتع ببيئة أكثر ملاءمة، في الواقع، يوم السبت المقبل، مع خروج مبابي لتناول العشاء في باريس مع والدته فايزة العماري والمحامي والمستشارين وزملائه المغردين والوفد المرافق، قد يكتشف عجزه الشخصي أمام ريال مدريد الذي سيتوج بلقبه الـ14 في دوري أبطال أوروبا في حال فوزه على ليفربول، ربما بعد ذلك سوف يغير رأيه مرة أخرى“.