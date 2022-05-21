جماهير برشلونة تحتفل بفشل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد (فيديو)

احتفلت بعض من جماهير نادي برشلونة بفشل صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وإعلان تجديد تعاقده رسميا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقام إعلامي إسباني بشبكة ”كوبي“ بنشر فيديو لجماهير برشلونة تغني وترقص بعد إعلان تجديد النجم الفرنسي: ”أين هو مبابي“.

ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يحسم الأخير موقفه ويجدد لناديه الفرنسي.

وأعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تمديد عقده مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى 2025 اليوم السبت.

وكان عقد مبابي سينتهي مع سان جيرمان بنهاية الشهر المقبل.

جماهير برشلونة تحتفل بفشل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.#مبابي pic.twitter.com/8pOTZydynP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وقال المهاجم البالغ عمره 23 عاما في بيان للنادي ”أريد أن أعلن أني أخترت تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان، وأنا سعيد بكل تأكيد، أنا مقتنع أني هنا أستطيع مواصلة التطور في ناد منح نفسه كل السبل للأداء في أعلى المستويات“.

وأضاف: ”أنا سعيد جدا أيضا أنه بوسعي مواصلة اللعب في فرنسا وهي الدولة التي ولدت فيها ونشأت فيها وتألقت فيها“.

وأمسك مبابي وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان قميصا وعليه كلمة ”مبابي 2025“ قبل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام ميتز، حيث احتفل المشجعون عندما أعلن الخليفي ذلك في ملعب بارك دي برينس.

وكان مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع سان جيرمان في نهاية الموسم، مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

واقترب مبابي، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، من الرحيل عن باريس سان جيرمان في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم https://t.co/y1jaDFg1O0 pic.twitter.com/1SHQNkiYZ2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.