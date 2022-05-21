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رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم
تاريخ النشر: 21 مايو 2022 18:55 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2022 20:45 GMT

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي لـ3 مواسم

أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا عن تجديد عقد كيليان مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025. وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا عن تجديد عقد كيليان مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.

وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز، في الملعب: ”لدي خبر سار سوف أعلن عنه الآن مبابي سوف يبقى مع باريس حتى عام 2025“.

كما نشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو رسميا لتجديد عقد اللاعب.

من جانبه، قال كيليان مبابي في كلمته: ”أنا سعيد حقًا لمواصلة المغامرة هنا في باريس سان جيرمان. لأبقى في باريس، مدينتي، آمل أن أستمر في فعل ما أفضله معكم جميعًا.. والفوز بالألقاب معًا، شكرًا جزيلاً“.

ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يحسم الأخير موقفه ويجدد لناديه الفرنسي.

يذكر أن رابطة الليغا أصدرت بيانًا رسميًا أكدت خلاله أنها ستقدم شكوى ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن تجديد كيليان مبابي عقده مع النادي الفرنسي.

وأوضحت رابطة الليغا في بيانها أنها تستند في تلك الشكوى إلى انتهاك نادي باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي، قواعد اللعب المالي النظيف، بالنظر لفاتورة الرواتب وقيمة الصفقات التي يعقدها النادي الفرنسي.

وكان من المتوقع انتقال مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو.

لكن شهدت الأحداث تحولا في مسار المفاوضات، وتسفر الأنباء أن باريس سان جيرمان سيعلن توقيع مبابي على عقد جديد.

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