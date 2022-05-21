بعد تجديد عقد مبابي.. رابطة الليغا تقدم شكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تقدمها بشكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان بتهمة اختراق قوانين اللعب المالي النظيف بعد أنباء تجديد عقد كيليان مبابي.

وقالت الرابطة في بيانها، يوم السبت: ”في مواجهة إعلان مبابي المحتمل للبقاء في باريس سان جيرمان، تريد الليغا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية، ما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط“.

Nota informativa: Sobre el posible anuncio de Mbappé de permanecer en el PSG 📝 https://t.co/pwJCPC6klS#LaLigaSantander pic.twitter.com/4jukVQcuvS — LaLiga (@LaLiga) May 21, 2022

وتابع البيان: ”إنه لفضيحة أن ناديا مثل باريس سان جيرمان خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة طاقم رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم 21/22، هذا يوقع هذا الاتفاق مع اللاعب“.

وأشار البيان: لكل ما سبق، ستقدم الليغا شكوى ضد باريس أمام اليويفا والسلطات الإدارية والضريبية في فرنسا وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها“.

وأردف: ”في مناسبات سابقة، قدمت الليغا بالفعل شكاوى ضد باريس لعدم امتثال اللعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على الفريق، على الرغم من إلغاء محكمة التحكيم الرياضية في قرار غريب“.

وشدد البيان: ”تشير هذه السلوكيات بشكل أكبر إلى أن أندية الدول لا تحترم أو ترغب في احترام قواعد قطاع اقتصادي لا يقل أهمية عن كرة القدم، وهي مفتاح لاستدامة مئات الآلاف من الوظائف“.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد هاجم باريس سان جيرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي، وذلك على خلفية أنباء تجديد تعاقد نجم الفريق كيليان مبابي.

وقال تيباس عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”ما يفعله باريس سان جيرمان بتجديده لعقد مبابي بهذا المبلغ الضخم من المال، بالنظر لكيف ومن أين يدفعونه، وبعد خسائر تبلغ 700 مليون يورو في الأعوام الأخيرة و600 مليون يورو في فاتورة الرواتب، هو إهانة لكرة القدم“.

وأضاف: ”ناصر الخليفي لا يقل خطورة عن دوري السوبر الأوروبي“.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد كشفت، اليوم السبت، أن مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت تقارير أن مبابي، الذي ينتهي عقده مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، كان مرشحا بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وأكدت ليكيب أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان، وسط توقعات بأن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

ورفض باريس سان جيرمان التعليق على الأمر بعد طلب من رويترز.

وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي، لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة.

وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي، وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر.

ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.