تقارير: ريال مدريد أغلق صفحة مبابي للأبد.. ورابطة الليغا تدرس شكوى باريس سان جيرمان

لم يعلن كيليان مبابي بعد قراره بالبقاء في باريس سان جيرمان، لكن المهاجم وافق أخيرًا على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق الباريسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم السبت، ويمكن للمهاجم، الذي يخوض مباراة الدوري الأخيرة مع فريقه اليوم، الإعلان رسميًا في نهاية المباراة.

وقالت صحيفة ABC الإسبانية إنه على الرغم من أن ريال مدريد حاول حتى اللحظة الأخيرة أن يكون قادرًا على الاعتماد على لاعب كان يعتزم بالفعل التعاقد معه في عام 2017، عندما فضل المهاجم الانتقال من موناكو إلى باريس سان جيرمان، رفض مبابي (23 عامًا) مرة أخرى النادي الملكي، وقد أبلغ بالفعل فلورنتينو بيريز بقراره الاستمرار في باريس وسيوقع اللاعب عقدًا جديدًا للمواسم الثلاثة المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن النادي الملكي أغلق الباب أمام مبابي للأبد مثلما فعل من قبل مع بول بوغبا وديفيد دي خيا وديفيد فيا، بعد رفضهم الانتقال للنادي في فترات سابقة.

وعلى الرغم من عدم وجود صفة رسمية، احتفلت آن هيدالغو، عمدة باريس، على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات الواردة من الصحافة الفرنسية بشأن تجديد عقد مبابي.

وكان مبابي قريبا من ارتداء القميص الأبيض الموسم المقبل، إلا أن ضغوطا قطرية وكذلك من السلطات الفرنسية، بالإضافة إلى عرض ضخم من باريس سان جيرمان، كان من شأنه أن يدفع اللاعب لتغيير قراره.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المهاجم سيحصل على 300 مليون يورو كمكافأة توقيع وسيحصل على صافي مائة مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ بطل العالم في 2018 بمعظم حقوق صورته. وبتجديده سيصبح مبابي النجم الجديد للنادي الباريسي متقدما على ليونيل ميسي ونيمار.

وقد يعلن مبابي، الذي ينتهي عقده لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران، عن مستقبله يوم السبت في نهاية مباراة فريقه في الدوري ضد ميتز في بارك دي برينس.

وفي الصيف الماضي، طلب المهاجم مغادرة باريس سان جيرمان للتوقيع لريال مدريد، لكن النادي الباريسي رفض 180 مليون يورو عرضت عليه من النادي الأبيض.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

تيباس يهاجم سان جيرمان

وفي الوقت ذاته، هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، تحول مبابي من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان، قائلا في تغريدة على تويتر: ”ما سيفعله باريس سان جيرمان من خلال تجديد عقد مبابي بمبالغ كبيرة من المال (لمعرفة أين وكيف يدفع لهم) بعد خسارة 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة وتجاوز أجر لاعبيه أكثر من 600 مليون يورو، هو إهانة لكرة القدم. ناصر الخليفي خطير مثل دوري السوبر الأوروبي“.

ولم يتردد رئيس الليغا الذي شارك في حديث عن التحول الرقمي في الرياضة في التعليق على الأمر، قائلا: ”أعتقد أنه سيكون في ريال مدريد، لكن منذ تغيير رأيه فقد أصبح يوم أسود آخر“.

وتصريحات تيباس تحمل إمكانية تقدم رابطة الليغا بشكوى ضد باريس سان جيرمان بتهمة اختراق قوانين اللعب المالي النظيف، بعد تجديد عقد مبابي نظرا للخسائر المالية الجسيمة التي تحملها بطل فرنسا دون أن يكون هناك أي موارد إضافية.