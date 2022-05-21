ماركا: مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز أنه سيبقى في باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باختياره البقاء بشكل رسمي في النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة: ”المقربون من مبابي يؤكدون أن هذا كان أصعب قرار في حياته، لقد اختار البقاء في باريس، لقد انتهى الأمر، ستكون هناك حفلة كبيرة في النادي الليلة“.

كما أكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن ”كيليان مبابي جدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات“.

وأوضحت: ”مبابي لم يوقع بعد ولكن هناك اتفاق مبدئي بينه وبين إدارة سان جيرمان“.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a accepté l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Ne manque plus que la signature. https://t.co/lv9GCYxJYQ pic.twitter.com/MmyNuSiljX — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2022

وكان الصحفي الإيطالي جينالوكا دي مارزيو، المتخصص في الانتقالات، قد قال إنه لا يوجد الكثير من الشكوك بشأن بقاء كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأضاف الصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“ عبر حسابه على تويتر: ”تم اتخاذ القرار بعد نقطة تحول أمس، وربما الإعلان اليوم بالفعل“.

وفي الوقت ذاته، قال الصحفي رومان مولينا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، إن المهاجم الدولي الفرنسي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان ويرفض عرض ريال مدريد، وسيعلن عن ذلك اليوم أو غدا.

وقال الصحفي الشهير فابرزيو رومانو، إن فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله قالت إنها توصلت لاتفاق مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن على نجلها أن يتخذ قراره الأخير بشأن الفريق الذي سيلعب له.

مفاوضات طويلة

ومنذ العام الماضي، كان ريال مدريد على اتصال دائم بوكيل أعمال مبابي، الذي أعطى الرئيس فلورنتينو بيريز كلمته للانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران.

وفي الواقع، فإنه في الأشهر الأخيرة ”كل شيء كان يسير“ كما هو مخطط له، وكان انضمامه بمثابة حقيقة واقعة في سانتياغو برنابيو. ومع ذلك، فإن نقص المعلومات والبيانات التي أدلى بها اللاعب خلال الأسبوعين الماضيين قد أربكت حسابات النادي الملكي.

وذكرت قناة ESPN أن ريال مدريد لم يعد يثق في وصول مبابي إلى سانتياغو برنابيو، إلا أنهم لم يستبعدوا تحركًا أخيرًا من قبل باريس سان جيرمان لمحاولة إحداث تغيير في اللحظة الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه أمير قطر لتغييرات محتملة في صفوف باريس سان جيرمان، بغض النظر عن بقاء أو رحيل مبابي، إذ من المتوقع أن يصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، حيث يضع الأسطورة زين الدين زيدان على رأس أولوياته لتدريب الفريق.

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى زملائه في النادي استعدادا للقاء ميتز، الليلة، في ختام مباريات الدوري الفرنسي الذي حسمه باريس سان جيرمان منذ فترة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، لا يعرف أحد من زملاء مبابي في باريس سان جيرمان قراره بشأن مستقبله الذي يظل لغزا للجميع حتى يعلنه هو بنفسه.

وأشارت تقارير إلى أن مبابي سيعلن قراره عقب مباراة ميتز في ختام الدوري الفرنسي، الليلة، أو ربما ينتظر إلى يوم الأحد.