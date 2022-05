دي مارزيو: مبابي قال لا لريال مدريد.. واليوم موعد محتمل لإعلان التجديد مع باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات إن كيليان مبابي قال ”لا“ لعرض ريال مدريد، وإنه من المحتمل الإعلان اليوم السبت عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب دي مارزيو فإن نقطة تحول حدثت أمس الجمعة جعلت كيليان مبابي يتخذ قراره بالتجديد مع باريس سان جيرمان رغم الاتفاق الشفهي مع ريال مدريد منذ مدة، ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن نقطة التحول.

No more doubts, #Mbappe will stay in #Psg e renew his contract with @PSG_inside ⌛️@KMbappe @SkySport @SkySports @SkySportsNews

