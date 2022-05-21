دي مارزيو: مبابي قال لا لريال مدريد.. واليوم موعد محتمل لإعلان التجديد مع باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات إن كيليان مبابي قال ”لا“ لعرض ريال مدريد، وإنه من المحتمل الإعلان اليوم السبت عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب دي مارزيو فإن نقطة تحول حدثت أمس الجمعة جعلت كيليان مبابي يتخذ قراره بالتجديد مع باريس سان جيرمان رغم الاتفاق الشفهي مع ريال مدريد منذ مدة، ولم يكشف الصحفي الإيطالي عن نقطة التحول.

وبعد أن كان الحديث عن اقتراب انتقال مبابي من ريال مدريد تحول الحديث إلى اقتراب التجديد مع باريس سان جيرمان.

والعقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، وحاول باريس سان جيرمان جاهدا إقناع اللاعب بالتجديد خلال العام الماضي.

وكان ريال مدريد قد قدم ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض الرد على هذه العروض.

وسيخوض باريس سان جيرمان آخر مباراة الموسم الحالي اليوم السبت عندما يستضيف ميتز، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي، حيث يتواجد مبابي في قائمة الفريق.

مبابي وادريسا غاي في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي#إرم_سبورت #مبابي #غاي pic.twitter.com/Aa11jU9QAo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف عام 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد، مقابل 145 مليون يورو.

وفي 5 مواسم مع قميص باريس سان جيرمان، لعب مبابي 216 مباراة وأحرز ما مجموعه 168 هدفًا وصنع 87 حسب موقع ”transfermarkt“، وعلى مستوى الموسم الحالي سجل مبابي 36 هدفا في 45 مباراة بواقع 25 هدفا في الدوري الفرنسي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و5 أهداف في كأس فرنسا.

ويوم أمس قال جيانلوكا دي مارزيو إن مبابي قد يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد العرض المغري الذي قدمته إدارة النادي، وأوضح أن كل شيء بدا جاهزًا لانتقال مبابي إلى ريال مدريد مع وجود اتفاق شفهي، لكن باريس سان جيرمان لم يستسلم وأصر في محاولاته لإقناع اللاعب بالبقاء.

وأوضح دي مارزيو أن ”الهجوم المضاد“ لباريس سان جيرمان يغري مبابي بقوة، وأن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، بات مستعدا للبقاء في باريس.

ونال باريس سان جيرمان لقبا واحدا الموسم الحالي وكان في الدوري الفرنسي، علما أنه ودع أمام ريال مدريد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.