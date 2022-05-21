تشافي: مباراة فياريال قد تكون الأخيرة لعثمان ديمبلي مع برشلونة.. ولم نستطع المنافسة على مبابي وهالاند

قال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، إن مواجهة فياريال قد تكون الأخيرة للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو، وحتى الآن فشلت جميع محاولات النادي لإقناعه بالتجديد، علما أن إدارة خوان لابورتا حاولت بيع اللاعب في يناير الماضي.

سبورت: أولوية عثمان ديمبلي هي البقاء مع برشلونة https://t.co/g5EulEZINX pic.twitter.com/xNaTktApAX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وسئل تشافي عما إذا ستكون مواجهة فياريال الأخيرة لعثمان ديمبلي مع الفريق، فقال: نعم، قد تكون كذلك. أو قد يواصل مع الفريق. أنا متفائل، وأتمنى أن يستمر، لقد كان رائعًا في عدد كبير من المباريات، وأنا معجب به“.

وأمس الجمعة، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إنه بمجرد انتهاء الدوري الإسباني، من المقرر عقد اجتماع بين وكيل اللاعب والإدارة الرياضية لبرشلونة؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد الجناح الفرنسي.

وطلب ديمبلي من وكيله إعطاء الأولوية لبرشلونة؛ لأنه يريد البقاء في كامب نو، وقد فعل تشافي الشيء نفسه مع ماتيو أليماني؛ لأنه يدرك أن الفرنسي لاعب مميز وأنه لا يوجد مثله في السوق.

بعد تحديد سعره.. ليفاندوفسكي يقترب من برشلونة https://t.co/JopTPqUgPr pic.twitter.com/XSU2P8Meqr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

والمشكلة التي يمكن أن يواجهها برشلونة هي محاولة الأندية التعاقد مع اللاعب؛ لأنه في الأسابيع الأخيرة تواصل بايرن ميونخ وتشيلسي مع وكيل ديمبلي، وكان باريس سان جيرمان حاضرًا أيضًا لتعويض رحيل آنخيل دي ماريا.

وعن وضع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ قال تشافي: ”سنعود للحديث عن الوضعية الاقتصادية مرة أخرى، لقد أخبرت فرينكي أنه قادر على صنع حقبة مع البارسا، أنا معجب به وهو لاعب يستطيع التحكم في المباراة. مرة أخرى سنتحدث عن الأموال، وأنا لا أريد الحديث عن الأموال“.

وبشأن صفقة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، أكد تشافي أن المهاجم البولندي أحد الخيارات الواضحة التي قد تنضم للفريق هذا الصيف.

ردا على المفاوضات مع ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بالتعاقد مع ديمبلي https://t.co/hikJ2eY4Hx pic.twitter.com/ym5FCQ3ANb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وقال تشافي: ”فلسفتنا أننا إذا أردنا جلب لاعبين جدد فعليهم تقديم الإضافة في البارسا، نحن بحاجة للاعبين قادرين على اللعب بشكل أساسي في البارسا، نريد التطور من كل النواحي، الذهنية والبدنية، أعتقد أننا تطورنا كثيرًا بدنيا، كما أننا بحاجة لإيجاد مزيد من المنافسة في الفريق، والتطور تكتيكيًا أيضًا“.

وتابع المدرب الشاب: ”علي أن أتخذ القرارات، أحيانًا تكون صعبة لكنني المسؤول عن هذا الفريق، هناك لاعبون من الصعب حصولهم على فرصة للعب، إذا وجدوا فريقًا آخر حيث يمكنهم اللعب سيكون جيدًا، هذا جزء من عملي، اتخاذ مثل هذه القرارات“.

وأتم: ”لقد كان خوان لابورتا (رئيس برشلونة) واضحًا، أردنا أن نكون ضمن السباق للتعاقد مع مبابي وهالاند، لكن الوضعية المالية لا تسمح“.