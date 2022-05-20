والدة كليان مبابي: عروض باريس سان جيرمان وريال مدريد "متطابقان".. وننتظر قراره النهائي

كشفت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كليان مبابي عن تطورات مستقبله، وأكدت على عدم اتخاذ ابنها قرارا نهائيا وأن هناك عرضين على الطاولة، واحد من باريس سان جيرمان والثاني من ريال مدريد.

وقالت فايزة العماري في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”هناك عرضان أحدهما من باريس سان جيرمان والآخر من ريال مدريد وهما متطابقان تقريبا، في ريال مدريد سيتحكم ابني في حقوق الصورة وحاليا ننتظر قراره النهائي“.

وجاءت تصريحات فايزة العماري والدة كليان مبابي لتثير المزيد من الجدل حول مستقبل ابنها في ظل تقارير أكدت قربه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة ”ماركا“ فقد تسبب قرار كليان مبابي بالإعلان عن مستقبله في نهاية الأسبوع الحالي في وجود قلق وعدم تأكد من توقيعه للفريق رغم كون الإدارة قامت بعمل جيد وحصلت سابقا على موافقة اللاعب لكن التغييرات الأخيرة تجعلهم ينتظرون بدورهم القرار النهائي للنجم الفرنسي.

وحسب ”ماركا“ فرغم الوضعية الجديدة في قضية التعاقد مع كليان مبابي تظل إدارة ريال مدريد هادئة وقد تبحث عن حلول أخرى في سوق الانتقالات.

وفجر اليوم الجمعة قال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج ”الشرينغيتو“، إن انضمام مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعبا والمهاجم الفرنسي يفكر في البقاء في ناديه لمدة موسم واحد أو موسمين على الأقل قبل التفكير في الانتقال للنادي الملكي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن ممثلي مبابي طلبوا مكافأة توقيع بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد قبل أن يعلن النادي أنه سيدفع 130 مليون يورو، ويبدو أن ذلك كان سبب الخلاف بين الطرفين.

وسيخوض باريس سان جيرمان آخر مباراة الموسم الحالي غدا السبت عندما يستضيف ميتز، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف عام 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد، مقابل 145 مليون يورو، وفي 5 مواسم مع قميص باريس سان جيرمان، لعب مبابي 216 مباراة وأحرز ما مجموعه 168 هدفًا وصنع 87 حسب موقع ”transfermarkt“.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل مبابي 36 هدفا في 45 مباراة بواقع 25 هدفا في الدوري الفرنسي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و5 أهداف في كأس فرنسا.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي حيث قدم بطل الليغا ثلاثة عروض آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض.