ما هي إغراءات باريس سان جيرمان لمبابي التي دفعته للبقاء؟

فجر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مفاجأة جديدة حين قرر الإعلان عن مستقبله يوم الأحد القادم بعد اللقاء الأخير لفريقه في الدوري الفرنسي أمام ميتز مكسرا اتفاقا سابقا مع ريال مدريد يقضي بالإعلان عن قراره بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 أيار / مايو الحالي.

وذكر برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني أن توقيع مبابي لريال مدريد أصبح صعبا وأنه أقرب للتجديد مع باريس سان جيرمان.

ويظهر أن الاجتماع الأخير بين اللاعب وإدارة الفريق الفرنسي قد دفعه للتفكير مجددا في قراره حيث قدم له عرضا مغريا ماليا ورياضيا جديدا.

ولطالما أصر مبابي على أن المال ليس مشكلة في قضية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه يرغب في مشروع ناجح يمنحه فرصة الفوز بالألقاب الكبرى والجوائز الفردية كدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وهو ما دفع إدارة الفريق الفرنسي للجمع في عرضها الأخير بين الجانب المالي والرياضي.

وتضمن العرض الأخير في الجانب المالي منحه مكافأة توقيع تفوق 120 مليون يورو وراتبا سنويا يتجاوز 50 مليون يورو بدون ضرائب ونسبة 100% من حقوق الصورة، لكن المهم كان الجانب الرياضي.

وعرض باريس سان جيرمان على النجم الفرنسي أن يكون قائدا للمشروع الجديد للنادي والتدخل في اختيار المدرب واللاعبين وحتى إمكانية التخلي عن المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والذي لا يشعر معه اللاعب بالراحة.

ويعلن مبابي قراره النهائي الأحد القادم على الساعة 11:00 صباحا من خلال قناة ”تيلي فوت“.

قلق ريال مدريد

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن قرار مبابي بالإعلان عن مستقبله يوم الأحد القادم يشعر إدارة ريال مدريد بالقلق من تخليه عن فكرة التوقيع مع الفريق والبقاء في الفريق الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد فاوضت بقوة وبشكل جيد للحصول على موافقة اللاعب وتم الحسم في الخلاف حول قضيتين هما منحة التوقيع حيث اتفقا على 130 مليون يورو بينما منح الفريق نسبة أكثر من 60% من حقوق الصور للنجم الفرنسي، وهي نسبة لم يحصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبا في الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد توصلت للموافقة من طرف مبابي لكن الخطأ كان عدم التوقيع على أي عقود بين الطرفين، ثم تلقى الفريق مكالمة من محيط اللاعب تؤكد أنه يفكر في اتخاذ قرار حول مستقبله وهو ما اعتبره تراجعا عن الموافقة السابقة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لم تفهم أسباب الاجتماع الأخير بين اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان خاصة أن كل المعطيات كانت تشير لرحيله عن الفريق الفرنسي.

وتخشى إدارة ريال مدريد تكرار سيناريو صيف 2017 مع مبابي حيث اعتقد الفريق أنه حصل على توقيعه من موناكو، لكن اللاعب وفي اللحظة الأخيرة فضل البقاء في فرنسا والتوقيع لباريس سان جيرمان وقال لرئيس موناكو إنه يرغب في التألق في فرنسا ويصبح نجما قبل الرحيل لريال مدريد الذي بإمكانه الانتظار.

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. ⏳🇫🇷 #Mbappé

None of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022