مظفر النواب

رهف القحطاني

سمير صبري

فرحان العلي

الإمارات وتيك توك

سمول كابتشينو

هستيريا جماهيرية

بدور البراهيم
أظهر المزيد

رياضة

دي مارزيو: مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 11:22 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 12:50 GMT

دي مارزيو: مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد العرض المغري الذي

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد العرض المغري الذي قدمته إدارة النادي.

وأوضح دي مارزيو أن كل شيء بدا جاهزًا لانتقال مبابي إلى ريال مدريد مع وجود اتفاق شفهي، لكن باريس سان جيرمان لم يستسلم وأصر في محاولاته لإقناع اللاعب بالبقاء.

وأوضح دي مارزيو أن ”الهجوم المضاد“ لباريس سان جيرمان يغري مبابي بقوة، وأن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، بات مستعدا للبقاء في باريس.

وحسب الصحفي الإيطالي فإن هذا القرار لا يرتبط فقط بالأمور الاقتصادية، وذلك بعد تدخل العديد من الأشخاص المرتبطين به وعائلته، حيث كانوا بالفعل حاسمين أيضا في إحضاره من إمارة موناكو إلى باريس صيف عام 2017.

وختم دي مارزيو أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة، حيث إن القرار النهائي لمبابي يقترب علما أن عقده ينتهي في 30 يونيو، وتردد أن اللاعب سيكشف عن قراراه يوم الأحد المقبل.

وفجر اليوم الجمعة قال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج ”الشرينغيتو“، إن انضمام مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعبا والمهاجم الفرنسي يفكر في البقاء في ناديه لمدة موسم واحد أو موسمين على الأقل قبل التفكير في الانتقال للنادي الملكي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن ممثلي مبابي طلبوا مكافأة توقيع بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد قبل أن يعلن النادي أنه سيدفع 130 مليون يورو، ويبدو أن ذلك كان سبب الخلاف بين الطرفين.

وسيخوض باريس سان جيرمان آخر مباراة الموسم الحالي غدا السبت عندما يستضيف ميتز، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف عام 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد، مقابل 145 مليون يورو، وفي 5 مواسم مع قميص باريس سان جيرمان، لعب مبابي 216 مباراة وأحرز ما مجموعه 168 هدفًا وصنع 87 حسب موقع ”transfermarkt“.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل مبابي 36 هدفا في 45 مباراة بواقع 25 هدفا في الدوري الفرنسي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و5 أهداف في كأس فرنسا.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي حيث قدم بطل الليغا ثلاثة عروض آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play