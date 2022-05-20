سمول كابتشينو

هستيريا جماهيرية

بدور البراهيم

العتيبي والموسى

نجلاء الودعاني

سعد لمجرد

ريهانا

حكام المونديال
أظهر المزيد

رياضة

سبورت: أولوية عثمان ديمبلي هي البقاء مع برشلونة
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 8:11 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 9:15 GMT

سبورت: أولوية عثمان ديمبلي هي البقاء مع برشلونة

عثمان ديمبلي شارك الموسم الحالي في 31 مباراة مع برشلونة ليصل إلى 149 مباراة سجل فيها 32 هدفا وصنع 34.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، إن أولوية الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هي التجديد مع برشلونة لكن الوقت ينفد، مع نهاية عقده مع الفريق في 30 يونيو المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إنه بمجرد انتهاء الدوري الإسباني، من المقرر عقد اجتماع بين وكيل اللاعب والإدارة الرياضية لبرشلونة؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد الجناح الفرنسي.

ومنذ الاجتماع الأخير حتى الآن، كان هناك اتصال مستمر بين الطرفين لمحاولة تقريب المواقف، وتم اتخاذ خطوات صغيرة لكن المسافات لا تزال كبيرة بين الأطراف.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة وعثمان ديمبلي مستعدان لبذل جهد أكبر لكن السؤال الكبير، إلى أي مدى؟

وطلب ديمبلي من وكيله إعطاء الأولوية لبرشلونة؛ لأنه يريد البقاء في كامب نو، وقد فعل تشافي الشيء نفسه مع ماتيو أليماني؛ لأنه يدرك أن الفرنسي لاعب مميز وأنه لا يوجد مثله في السوق.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ إلى أن وكيل ديمبلي يقوم بالتعاون مع اللاعب بوضع اللمسات الأخيرة على صيغة يمكن أن تتناسب مع الطرفين وإيجاد حل في اجتماع الأسبوع المقبل.

والمشكلة التي يمكن أن يواجهها برشلونة هي محاولة الأندية التعاقد مع اللاعب لأنه في الأسابيع الأخيرة تواصل بايرن ميونخ وتشيلسي مع وكيل ديمبلي، وكان باريس سان جيرمان حاضرًا أيضًا لتعويض رحيل آنخيل دي ماريا.

وكانت صحيفة ”بيلد“ قد ذكرت أن بايرن ميونخ دخل السباق وقدم عرضًا لديمبلي، وفي الساعات الأخيرة طرق تشيلسي باب اللاعب.

في سياق متصل، نفت صحيفة ”سبورت“ وجود بند في عقد ديمبلي وبرشلونة يحصل من خلاله بروسيا دورتموند على أموال حال وصول اللاعب إلى 150 مشاركة مع برشلونة.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة صيف عام 2017، مقابل 140 مليون يورو، ووصل إلى 149 مباراة مع برشلونة حتى الآن؛ ما يعني أنه سيصل إلى 150 مشاركة حال لعب مباراة البلوغرانا مع فياريال، يوم الأحد، في الليغا.

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن هذا البند غير موجود.

وشارك عثمان ديمبلي الموسم الحالي في 31 مباراة مع برشلونة ليصل إلى 149 مباراة سجل فيها 32 هدفا وصنع 34، بحسب موقع ”transfermarkt“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play