ريال مدريد يوقع عقود استثمار ملعب سانتياغو بيرنابيو مقابل 380 مليون دولار

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيع اتفاقية تعود عليه بـ360 مليون يورو (نحو 380 مليون دولار) مع صندوق ”سيكسث ستريت“ الاستثماري وشركة ”لجندز“ الأميركية؛ لتطوير ملعب سانتياغو بيرنابيو وجعله مدرّاً للأرباح بشكل أكبر.

وقال النادي الملكي، في بيان نشره اليوم الخميس، عن الاتفاقية التي أُبرمت الأربعاء، إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد توفّر لريال مدريد ما يقارب 360 مليون يورو يمكن للنادي تخصيصها لأي من أنشطته.

وأضاف: من خلال هذا التحالف، تكتسب شركة سيسكث ستريت الحق في المشاركة في تشغيل بعض المشاريع الجديدة في ملعب سانتياغو برنابيو لمدة عشرين عاماً. وبالمثل، ستساهم لجندز بخبرتها ومعرفتها في تشغيل الملاعب الكبيرة والمراكز الترفيهية، ما يسمح بتحسين إدارة ملعب سانتياغو برنابيو.

🤝 Strategic agreement between Real Madrid, Sixth Street and Legends.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 19, 2022

ووفقاً لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ الأميركية والصحافة الإسبانية المتخصصة، سيتنازل ريال مدريد عن 30 في المئة من مدخول الحفلات الموسيقية والأحداث المستقبلية التي سيتم تنظيمها في البيرنابيو.

كما سيتم إنشاء شركة جديدة لتقسيم هذه الإيرادات، بنسبة 70 في المئة لريال مدريد و30 في المئة لصندوق الاستثمار سيكسث ستريت“ الذي ترتبط به ”لجندز“.

ولفت الـ“ميرينغي“ إلى أن ”الهدف هو جعل ملعب سانتياغو بيرنابيو مساحة فريدة من نوعها ومعياراً عالمياً للترفيه والتسلية“.

وكانت الصحافة الإسبانية أعلنت في نهاية يناير أن ريال مدريد بصدد التفاوض على عقد بقيمة 400 مليون يورو على مدى 25 عاماً، لكن تم تعديل مدة العقد والمبلغ.

وتعدّ شركة ”لجندز هوسبيتاليتي“ عضواً في صندوق ”سيكسث ستريت“ ومتخصصة في إدارة الملاعب الرياضية.

وتدير هذه الشركة ملاعب ”سوفي“ في لوس أنجليس، ”إي تي أند تي“ في دالاس، ”أليجيانت“ في لاس فيغاس، وملعب ”لوس أنجليس غالاكسي“ لكرة القدم.

وقد أنشئت تلك الشركة من قبل ”نيويورك يانكيز“ و“دالاس كاوبويز“، واشترى الصندوق الاستثماري 51 في المئة من أسهمها في أوائل العام 2021.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن الهدف هو تنويع مصادر دخل النادي من خلال ملعبه، إذ إن بيرنابيو يدرّ في الوقت الحالي دخلاً فقط في أيام مباريات ريال مدريد على أرضه، أي في 29 يوماً من كل عام.

وأطلق ريال مدريد تجديدات لملعبه في العام 2019، واستثمر 525 مليون يورو في تلك العملية. ومن المقرر الانتهاء من العمل في ديسمبر 2022، تزامناً مع الذكرى 75 لتأسيس الملعب الذي افتتح في العام 1947.