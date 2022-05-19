نيمار يكشف سبب إخفاء كليان مبابي شعار باريس سان جيرمان

تثير كل تصرفات النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان التساؤلات، ويتم تأويل كل حركة أو تصريح من طرفه بطريقة تؤدي دائمًا نحو مستقبله، وهو ما حدث خلال جلسة تصوير للاعبين بقميص النادي لفائدة معلنين وشركاء.

وظهر النجم الفرنسي كليان مبابي وهو يضع يده على جزء من قميصه، وكأنه يخفي شعارًا أو كلمات مكتوبة عليه كما ظهر بجانب المدافع سيرجيو راموس القائد السابق لريال مدريد.

وكان الشعار الذي أخفاه كليان مبابي تحت شعار باريس سان جيرمان، وأدت طريقة وضعه ليده على قلبه، وتحت شعار الفريق الباريسي، لتأويلات عدة من طرف وسائل الإعلام والمهتمين بمستقبل النجم الفرنسي.

لكن البرازيلي نيمار زميل كليان مبابي أوضح الأمر ببساطة، وردَّ على منشور يخص الصورة، وكتب: ”قصة لا قدم لها ولا رأس، ببساطة كان لدينا قميصان، واحد يحمل شعار أحد الرعاة والثاني بدونه، وكليان مبابي اختار القميص الخطأ، واضطر لإخفاء شعار الشركة الراعية لكون جلسة التصوير لم تكن مخصصة له“.

وفي النهاية، ورغم كل التأويلات حول قضية إخفاء كليان مبابي لشيء على قميصه أوضح النجم البرازيلي أن الأمر بسيط، والنجم الفرنسي أرتكب خطأ بسيطًا بارتداء القميص الخطأ الخاص بجلسة التصوير.

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ويواصل مسلسل كليان مبابي التشويق والإثارة والشائعات بين بقائه في باريس سان جيرمان ورحيله لريال مدريد لدرجة أن صحيفة ”ليكيب“ وصفت تطورات قضية مستقبل النجم الفرنسي بـ“ مهرجان كليان مبابي “ في إشارة للتشويق والغموض، وكثرة الشائعات والأخبار المتناقضة.

وذكرت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان مستعد لأي شيء مقابل الاحتفاظ بنجمه لدرجة أنه عرض عليه أن تكون لديه الحرية الكاملة في التصرف بالمشروع من اختيار المدربين واللاعبين، ورواتب خيالية، وحقوق صورة بنسبة 100 %، ومنحة توقيع تفوق 100 مليون جنيه إسترليني.