ماركا: ريال مدريد يعرض على توني كروس تجديد عقده

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس إن ريال مدريد عرض على لاعب الوسط الألماني توني كروس تجديد عقده مع الفريق.

وانتقل كروس من بايرن ميونخ لريال مدريد صيف عام 2014 مقابل 25 مليون يورو فقط وينتهي عقده صيف عام 2023، لكن إدارة الفريق تريد تجديد عقد اللاعب الألماني المخضرم.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن ريال مدريد عرض على كروس تجديد عقده لموسم آخر، بحيث ينتهي في يونيو 2024 لكن اللاعب الألماني لم يتردد في الرد بأن الوقت لم يحن بعد، وأنه يريد أولاً معرفة كيف سيكون الموسم المقبل قبل أن يلتزم بعام جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كروس البالغ من العمر 32 عاما لديه شكوك حول أدائه الموسم المقبل ولهذا فإنه يفضل الانتظار، ويرى ما يمكنه تقديمه قبل أن يلتزم بعقد جديد.

وأكدت ”ماركا“ أن كروس سعيد في العاصمة مدريد، وسبق أن أعلن في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي إطالة مسيرته الرياضية بشكل مفرط وأنه يرغب في إنهائها في ريال مدريد.

وشارك كروس الموسم الحالي في 42 مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بواقع 3184 دقيقة سجل فيها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، بواقع 27 مباراة في الليغا و10 في دوري أبطال أوروبا و3 في كأس ملك إسبانيا ومباراتين في كأس السوبر الإسباني.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد شارك كروس في 362 مباراة مع الفريق الملكي سجل فيها 24 هدفا وصنع 83، ونال معه الكثير من الألقاب الجماعية.

ونال كروس مع ريال مدريد 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويمكن أن تزيد إلى 4 ألقاب حال الفوز على ليفربول في المباراة النهائية للموسم الحالي يوم 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

يالها من تمريرة يا كروس!! استلام وإنهاء ممتاز من فينيسيوس جونيور على غير العادة🔥🔥 هدف #ريال_مدريد الأول في شباك #ليفربول #ريال_مدريد_ليفربول pic.twitter.com/dNRVJ1HCzK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2021

كما نال كروس مع الفريق 4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في كأس السوبر الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس يوم الجمعة في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني، علما أن النادي الملكي حسم اللقب لصالحه للمرة الـ38 على أن يواجه ليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو في باريس.