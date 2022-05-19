حال انتقاله رسميا.. مبابي سيغيب عن أول مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

لم يُعرف بعد ما إذا كان كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان، لكن في حال حدوث ذلك بشكل رسمي سيغيب عن النادي الملكي في أول مباراة بالليغا بسبب الإيقاف.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما لن يتمكن من خوض أول مباراة بالدوري الإسباني مع ناديه الجديد بسبب إيقافه في الدوري الفرنسي، وهي عقوبة ستمتد لتشمل الليغا بموجب تشريعات الاتحاد الدولي (الفيفا) في هذا الصدد.

باريس سان جيرمان يعرض على مبابي التحكم في تغيير المدربين واللاعبين https://t.co/mFHJUteTbt pic.twitter.com/vWVmVE87Js — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وحصل مبابي على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة لباريس سان جيرمان خارج أرضه خلال الفوز 4/0 على مونبلييه، إذ أنذره الحكم في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتسبب في إيقافه.

وهذه العقوبة، التي أكدها الاتحاد الفرنسي، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجولة بعد القادمة، بمعنى آخر، لن تمنعه من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان وميتز على ملعب بارك دي برينس، فيما يمكن أن يكون وداعه للنادي الباريسي.

لذلك سيتم تنفيذ العقوبة في الجولة الأولى من الموسم المقبل، سواء بقي اللاعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان أو انتهى به الأمر إلى الانتقال لريال مدريد. وبالطبع ستكون هذه طريقة غريبة لبدء رحلته كلاعب في النادي الملكي.

عمدة مدريد: مبابي سينضم إلى الفريق الملكي بنسبة 99.95% https://t.co/1Okn3X9GiB pic.twitter.com/pY2hfcWa58 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

ويتردد أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد رغم الإغراءات الكثيرة والضخمة التي قدمها له ناديه باريس سان جيرمان والتي وصلت إلى مضاعفة أجره ومنحه كافة حقوق الصورة بالإضافة إلى المكافآت.

وعرض بطل فرنسا على الفائز بكأس العالم 2018 حزمة من الأجور تساوي ضعف ما يحصل عليه حاليا ونحو 4 ملايين جنيه إسترليني شهريًا مما يجعله صاحب الأعلى دخلا في اللعبة.

وسيضمن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان أيضًا حصوله على 100 مليون جنيه إسترليني مكافأة توقيع، وتنازل النادي عن جميع حقوق الصورة للاعب بالإضافة إلى مكافآت عن الأهداف التي يسجلها ومكافأة أخرى في حال حصوله على الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.

ويدرك باريس سان جيرمان أن مبابي سيكسب أقل بكثير في ريال مدريد وأن الأموال لا تحدد قراره بالرحيل عن النادي، حيث أمضى النادي الباريسي 18 شهرًا في محاولة إقناعه بأنه ”القلب النابض“ للنادي وأثمن أصوله واللاعب الذي يعتبرونه نموذجا لما يريده النادي، لكنه في النهاية رفض ذلك وقرر الانتقال لبطل الليغا.