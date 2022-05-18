عمدة مدريد: مبابي سينضم إلى الفريق الملكي بنسبة 99.95%

أعلن خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، عمدة مدينة مدريد، أن عملية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إلى صفوف ريال مدريد حُسمت بنسبة 95-99 في المئة.

وقال عمدة العاصمة الإسبانية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إن مبابي في الريال، بعد أن تناول العشاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس الثلاثاء.

وقال خوسيه لويس في هذا الصدد: ”أعتقد أن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة، هذا شعوري على أي حال، لكن من أجل أن أتناول العشاء بسلام قلت من البداية أني من أنصار أتلتيكو مدريد“.

وتناول عمدة العاصمة العشاء مع أمير قطر في القصر الملكي بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وتابع مازحا: ”زار مبابي نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية عندما كان بصحبة زميليه سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم“.

سكاي: مبابي يرفض إغراءات غير مسبوقة من باريس سان جيرمان من أجل الانضمام لريال مدريد https://t.co/pfu6ims0tY pic.twitter.com/ZJbKH3WbwT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، قد كشفت أن المهاجم الفرنسى، حسم انتقاله الأسبوع الماضي لصفوف ريال مدريد، بالتزامن مع زيارته إلى مدريد التي أعلن اللاعب خلالها أنه حضر للعاصمة الإسبانية بغرض الترفيه والنزهة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوى قدره 25 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مبابي سيوقع عقدا رسميا مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبا بشرط جزائي بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان، بقيمة 50 مليون يورو سنويا.