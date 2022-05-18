نهائي الدوري الأوروبي.. القبض على 5 مشجعين لآينتراخت بتهمة الإخلال بالنظام العام في إشبيلية (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت خمسة مشجعين لنادي آينتراخت فرانكفورت في إشبيلية في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، بعد أن هاجم قرابة 200 مشجع للفريق الألماني، جماهير رينجرز الأسكتلندي عشية نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقالت الشرطة، إن هذه أول واقعة عنف تشهدها إشبيلية قبل مباراة اليوم الأربعاء، حيث تستعد المدينة الإسبانية لاستقبال نحو 150 ألف مشجع للناديين الألماني والأسكتلندي.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان اليوم الأربعاء ”وقع الحادث قرب منتصف الليل أمام كاتدرائية إشبيلية وتدخلت قوات الشرطة بسرعة لمنع مشجعي آينتراخت فرانكفورت من الاعتداء على مشجعي رينجرز“.

De nuevo los hinchas del Eintracht liándola en Sevilla. Han lanzado bengalas y vasos contra los del Rangers. pic.twitter.com/veYnIJG3pV — Leandro Iglesias (@leandrosexta) May 17, 2022

وبعدها هاجمت الجماهير الألمانية قوات الشرطة ورشقتها ”بالقوارير والألعاب النارية“.

وحذر قائد الشرطة الإسبانية من احتمال حدوث ”مشاكل خطيرة“ في عملية حفظ الأمن التي ستكون واحدة من ”التحديات الصعبة“ التي واجهتها قواته على الإطلاق.

ونشرت السلطات الإسبانية 3100 من قوات الشرطة الوطنية في إشبيلية، إذ يتم إعداد ثلاث مناطق جماهيرية. وسيتم نشر ما يقرب من 2000 فرد من رجال الحرس المدني والشرطة المحلية في المدينة.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أطاح بنظيره وست هام الإنجليزي من دور نصف النهائي، فيما تأهل غلاكسو رينجرز الأسكتلندي على لايبزيغ الألماني.

ويحتضن ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“ في إسبانيا، مجريات نهائي النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي بين فريقي فرانكفورت ورينجرز، إذ يقام النهائي مساء اليوم الأربعاء.

ولم يسبق لرينجرز ولا أي فريق أسكتلندي الفوز بلقب الدوري الأوروبي، بينما حقق فرانفكورت اللقب مرة واحدة من قبل موسم 1979-1980، ضمن 5 فرق ألمانية توجت باللقب.