ديفينسا سنترال: ثلاثي هجوم ريال مدريد المتوقع للموسم المقبل ساهم بـ162 هدفا

تحدث موقع ”ديفينسا سنترال“ عن ثلاثي الهجوم المتوقع في الموسم المقبل لريال مدريد والمكون من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدا أن الفريق الملكي سيكون لديه ثلاثي هجومي من نار.

وأكد الموقع أن الكثير من المنافسين لا يريدون تخيل تواجد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفقة ريال مدريد، ورغم أن الفريق من دونه حقق لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

وبحسب الموقع، فإن ريال مدريد يرغب من خلال تعاقده مع مبابي في صنع فريق قوي وبطل يفوز بالألقاب، لكنه سيكون إضافة للمؤهلات والإمكانيات التي يتوفر عليها الفريق حاليا رغم أن الفريق الإسباني عانى من مشكلة الحسم أمام المرمى هذا الموسم.

وسجل الثلاثي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي أكثر من 100 هدف في الموسم الحالي مع تبقي جولة على نهاية الدوري في إسبانيا وفرنسا، وهو ما دفع صحيفة ”آس“ لكتابة عنوان في صفحتها الأولى عن الثلاثي: ”ثلاثي 100 هدف“.

وساهم الثلاثي بـ162 هدفا في كل المسابقات رفقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كأهداف وصناعة أهداف.

وأكد موقع ”ديفينسا سنترال“ أرقام الثلاثي هذا الموسم، حيث سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور 21 هدفا وصنع 20 أخرى، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما 44 هدفا وصنع 15 أخرى رفقة ريال مدريد، فيما سجل الفرنسي كيليان مبابي 36 هدفا وصنع 26 رفقة باريس سان جيرمان.

وبحسب الأرقام، سجل الثلاثي 101 هدف وصنعوا 61 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وما زال بإمكانهم زيادة الأرقام في الجولة الأخيرة.

وضمن كريم بنزيما التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني، حيث يتصدر برصيد 27 هدفا بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه، كما حسم بشكل كبير جائزة هداف دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 15 هدفا قبل اللقاء النهائي بفارق 7 أهداف عن منافسه الوحيد المتبقي في السباق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

فيما يتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل جولة من نهايته برصيد 26 هدفا وبفارق هدفين عن مطارده وسام بن يدر، مهاجم موناكو.

كل هذي الإمكانيات من مبابي بتضاعف قوة ريال مدريد الهجوميه مع بنزيما و جونيور و رودريغو ❤️‍🔥pic.twitter.com/QKYdkhAjRf — ِ (@_iil48) May 16, 2022

عرض سان جيرمان

وينتهي تعاقد مبابي في سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ أكدت تمسك الفريق الفرنسي بتجديد عقد اللاعب.

وقالت ”سكاي“ إن باريس سان جيرمان رفع قيمة راتب مبابي السنوي إلى 56 مليون يورو، بعد توقف العرض السابق عند 50 مليون يورو.

وبجانب ذلك، سيقدم باريس مكافأة توقيع لمبابي بقيمة 118 مليون يورو، عند تجديد التعاقد مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن باريس سيمنح حقوق الصور كاملة لصالح مبابي، وهو البند الذي أشيع مؤخرًا أنه سبب خلافات بين اللاعب وريال مدريد.

ومن ضمن المغريات التي قدمها باريس، منح مبابي إضافات مقابل تسجيل الأهداف، وإضافات أخرى مقابل حصد لقب دوري أبطال أوروبا والتتويج بالكرة الذهبية.