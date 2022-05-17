مع الرحيل المحتمل لليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يغازل ديمبلي ويعرض عليه عقدا مغريا

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار إن بايرن ميونخ مهتم للغاية بإعادة عثمان ديمبلي للبوندسليغا، حيث سيعرض عليه عقدا لمدة أربعة مواسم براتب يقارب 18 مليون يورو سنويا وذلك في صفقة مجانية.

وأضافت الصحيفة أن بايرن بدأ مفاوضات مع الجناح الفرنسي بشأن صفقة مجانية في نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع برشلونة الذي فشل حتى الآن في التوصل لاتفاق مع الدولي الفرنسي.

وأشارت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أيضا أن بطل البوندسليغا يسعى لتعزيز صفوف فريقه في ظل إمكانية رحيل هدافه الأول روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة وكذلك سيرج جنابري الذي من المرجح أن يغادر هذا الصيف بعد رفضه تمديد عقده مع النادي.

وكان ديمبلي البالغ من العمر 25 عامًا محل اهتمام بايرن ميونخ في الشتاء الماضي قبل أن يمدد مواطنه كينغسلي كومان عقده مع النادي البافاري.

ولا يزال ديمبلي يناقش مع النادي الكتالونية إمكانية تجديد عقده ، لكن بايرن يأمل في الاستفادة من الموارد المالية الضعيفة للنادي الإسباني وسيعرض على اللاعب الفرنسي الدولي صفقة لمدة أربع سنوات براتب 18 مليون يورو. لكن باريس سان جيرمان يواصل أيضًا ملاحقة اللاعب خاصة في ظل رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

واعترف ديمبلي بالفعل في غرفة خلع الملابس في برشلونة بأنه يريد الاستمرار مع النادي ، وقد استقبلته الجماهير بحفاوة بالغة بعدها خاصة بعد استئناف النادي ووكيل أعماله الاتصالات لمناقشة أمر التجديد.

لكن يبدو أن التأخير في حسم التعاقد فتح الباب أمام بايرن ميونخ لإعادة ديمبلي للبوندسليغا خاصة وأنه كان يلعب في بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى برشلونة في 2017.

وأصبح ديمبلي أساسيًا في الجناح الأيمن وتفوق على آداما تراوري وصنع 10 تمريرات حاسمة في الليغا والأكثر صنعا للتمريرات الحاسمة في الخمس بطولات محلية أوروبية كبرى.

وطلب برشلونة من اللاعب الفرنسي الرحيل قبل انتهاء انتقالات يناير/ كانون الثاني الماضي لكن ديمبلي لم ينجح في العثور على ناد جديد وظل مع الفريق الكتالوني بالفعل وعاد للمشاركة مع الفريق لكنه لم يحسم أمر تجديد عقده بعد.