سكاي: مبابي يرفض إغراءات غير مسبوقة من باريس سان جيرمان من أجل الانضمام لريال مدريد

اختار كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد رغم الإغراءات الكثيرة والضخمة التي قدمها له ناديه باريس سان جيرمان والتي وصلت إلى مضاعفة أجره ومنحه كافة حقوق الصورة بالإضافة إلى المكافآت.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“ اليوم الثلاثاء فقد عرض بطل فرنسا على اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حزمة من الأجور تساوي ضعف ما يحصل عليه حاليا ونحو 4 ملايين جنيه إسترليني شهريا مما يجعله صاحب الأعلى دخلا في اللعبة.

وسيضمن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان أيضا حصوله على 100 مليون جنيه إسترليني مكافأة توقيع، وتنازل النادي عن جميع حقوق الصورة للاعب إضافة إلى مكافآت عن الأهداف التي يسجلها ومكافأة أخرى في حال حصوله على الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.

يدرك باريس سان جيرمان أن مبابي سوف يكسب أقل بكثير في ريال مدريد وأن الأموال لا تحدد قراره بالرحيل عن النادي، حيث أمضى النادي البارسي 18 شهرا في محاولة إقناعه بأنه ”القلب النابض“ للنادي وأثمن أصولهم واللاعب الذي يعتبرونه نموذجا لما يريده النادي.

BREAKING: PSG are exhausting EVERY avenue to retain Kylian Mbappe 🚨 However, the expectation is he will soon confirm his decision to become Real Madrid’s marquee signing ⚪⏳ pic.twitter.com/wzhzHmTY3Q — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 17, 2022

ما الذي دفع مبابي لهذا القرار؟

وأخبرت مصادر قريبة من مبابي ”سكاي سبورتس“ أن وعود النادي وأفعاله تتعارض، حيث تقوض مجموعة النجوم بالفريق قدرته على التطور وعدم تحقيق النجاح في دوري أبطال أوروبا يعيق تطوره الشخصي.

كما أنه منزعج من رفض رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، حيث أبلغ النادي في نهاية يوليو/تموز 2021 أنه يريد الرحيل، في إطار حرصه على عدم الرحيل مجانا ، لكن تم تصويره كما لو أنه حاول الرحيل في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات.

وأصر ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، على أن عرضًا بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات جاء بعد عرضين منخفضين (135 مليون جنيه إسترليني ، 152 مليون جنيه إسترليني) وتم رفضهما.

ومع ذلك، كشفت مصادر من ريال مدريد ومعسكر مبابي عن أن العرض كان مطروحا رسميًا على الطاولة بالفعل مبكرا وسيتم دفعه على قسطين متساويين.

🔘 تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الجديد لـ الفرنسي كيليان مبابي 🔵 56 مليون يورو راتب سنوي (الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم) 🔵 118 مليون يورو مكافاة توقيع 🔵 حقوق الصور بنسبة 100% 🔵 متغييرات (تسجيل الأهداف – تحقيق دوري أبطال أوروبا – الكرة الذهبية). pic.twitter.com/fWsSZD32qg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

هجوم ريال الساحر لمبابي

لقد خاض بطل الليغا معركة طويلة في محاولة لجذب اللاعب الدولي الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو، حيث روجوا له فكرة أنه كريستيانو رونالدو الجديد والمحور الذي سيدور حوله الفريق.

لقد أظهروا إلى أي مدى سترتفع قابليته للتسويق، ولكن قبل كل ذلك، أوضحوا كيف يمكنه مواصلة هيمنة النادي الأوروبية.

ولطالما كان الانتقال إلى ريال مدريد جزءا من خريطة مسيرة اللاعب، لدرجة أن باريس سان جيرمان عبّر علنًا عن إحباطه من ذلك.

وقال ليوناردو الشهر الماضي: ”في مدريد كانوا متأكدين لمدة ثلاث سنوات أن كيليان سينتهي به المطاف في ريال مدريد. وربما كانوا متأكدين جدا من ذلك“.

ويشعر ريال مدريد بأن لديه كل الأسباب التي تجعله واثقًا من تنفيذ الصفقة هذا الصيف نظرًا لأن مبابي كان يريد بالفعل الارتباط بهم العام الماضي وقد ”أثبتوا أن المشروع الرياضي أقوى“ بالنظر إلى تحقيق اللقب 35 لليغا والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، قد كشفت أن المهاجم الفرنسى، حسم انتقاله الأسبوع الماضي لصفوف ريال مدريد، بالتزامن مع زيارته إلى مدريد التي أعلن اللاعب خلالها أنه حضر للعاصمة الإسبانية بغرض الترفيه والنزهة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوى قدره 25 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مبابي سيوقع عقداً رسمياً مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائي بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.