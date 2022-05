سكاي: مبابي يرفض إغراءات غير مسبوقة من باريس سان جيرمان من أجل الانضمام لريال مدريد

اختار كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد رغم الإغراءات الكثيرة والضخمة التي قدمها له ناديه باريس سان جيرمان والتي وصلت إلى مضاعفة أجره ومنحه كافة حقوق الصورة بالإضافة إلى المكافآت.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“ اليوم الثلاثاء فقد عرض بطل فرنسا على اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حزمة من الأجور تساوي ضعف ما يحصل عليه حاليا ونحو 4 ملايين جنيه إسترليني شهريا مما يجعله صاحب الأعلى دخلا في اللعبة.

وسيضمن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان أيضا حصوله على 100 مليون جنيه إسترليني مكافأة توقيع، وتنازل النادي عن جميع حقوق الصورة للاعب إضافة إلى مكافآت عن الأهداف التي يسجلها ومكافأة أخرى في حال حصوله على الكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا.

يدرك باريس سان جيرمان أن مبابي سوف يكسب أقل بكثير في ريال مدريد وأن الأموال لا تحدد قراره بالرحيل عن النادي، حيث أمضى النادي البارسي 18 شهرا في محاولة إقناعه بأنه ”القلب النابض“ للنادي وأثمن أصولهم واللاعب الذي يعتبرونه نموذجا لما يريده النادي.

