فابرزيو رومانو: ليفاندوفسكي يضع برشلونة أولوية للانتقال إليه في الميركاتو المقبل

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وضع انتقاله إلى برشلونة أولوية له في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفاندوفسكي أعلن قبل أيام عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، أي قبل انتهاء عقده في قلعة ”أليانز أرينا“ بعام كامل في يونيو 2023.

وأشار رومانو عبر حسابه على ”تويتر“: ”ليفاندوفسكي لا يفكر إلا في برشلونة فقط رغم اهتمام أندية أخرى بخدماته مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي“.

Despite Paris Saint-Germain and Chelsea interest since last summer, Robert Lewandowski’s priority is only Barcelona as things stand. 🔴🇵🇱 #FCB His agent Zahavi is giving priority to Barça too, three year deal already on the table – but still waiting for the clubs to discuss. pic.twitter.com/bndHYtZcAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022

وأوضح: ”كذلك وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، يريد الصفقة لصالح برشلونة؛ لأن الأخير عرض عقدا لمدة 3 سنوات، لكن هناك انتظار لمفاوضاته مع بايرن ميونخ“.

وأردف: ”هناك تمسك في الجانب الآخر يتمثل في إدارة بايرن ميونخ التي ترغب في الاحتفاظ بهدافها حتى نهاية عقده في الموسم المقبل“.

وكانت الأيام الماضية شهدت شد وجذب بين ليفاندوفسكي وإدارة النادي البافاري بعدما أكد اللاعب عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أنه قرر الرحيل هذا الصيف.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ الألمانية فإن نادي بايرن ميونخ أصبح منفتحا على التخلي عن ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن بايرن حدد بالفعل الخيارات لتعويض رحيل ليفاندوفسكي الوشيك، وريتشالسون لاعب إيفرتون، ضمنهم.

ويقاتل اللاعب البرازيلي في الوقت الحالي للهروب من هبوط إيفرتون الوشيك، وبحسب الصحيفة ذاتها فإنه منفتح على الرحيل.

بينما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ليفاندوفسكي مستعد أيضا لخفض راتبه مع برشلونة، حيث كشفت مصادر قريبة من اللاعب أنه يحصل على 22 مليون يورو سنويا مع بايرن ميونخ، لكنه سيضحي بستة ملايين من أجره للعب في ”كامب نو“.

يذكر أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، يلعب في صفوف البايرن منذ صيف 2014، وأسهم في تحقيقه لعدة ألقاب محلية، قاريّة ودولية، وحقق بقميصه جائزة أفضل لاعب في العالم خلال آخر عامين.

وخلال 374 مباراة بقميص بايرن ميونخ، في كل البطولات، سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72.