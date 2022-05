فابرزيو رومانو: ليفاندوفسكي يضع برشلونة أولوية للانتقال إليه في الميركاتو المقبل

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وضع انتقاله إلى برشلونة أولوية له في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفاندوفسكي أعلن قبل أيام عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، أي قبل انتهاء عقده في قلعة ”أليانز أرينا“ بعام كامل في يونيو 2023.

وأشار رومانو عبر حسابه على ”تويتر“: ”ليفاندوفسكي لا يفكر إلا في برشلونة فقط رغم اهتمام أندية أخرى بخدماته مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي“.

Despite Paris Saint-Germain and Chelsea interest since last summer, Robert Lewandowski’s priority is only Barcelona as things stand. 🔴🇵🇱 #FCB

His agent Zahavi is giving priority to Barça too, three year deal already on the table – but still waiting for the clubs to discuss. pic.twitter.com/bndHYtZcAD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022