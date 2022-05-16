ماركا: مبابي توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد خلال زيارته الأخيرة

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي أصبح نهائيا، وذلك خلال زيارة المهاجم الفرنسي إلى مدريد الأسبوع الماضي، وهو ما أكده اللاعب خلال تصريحاته في حفل توزيع جوائز الكرة الفرنسية، مساء الأحد.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم البالغ عمره 23 عاما، وريال مدريد حسما الصفقة الأسبوع الماضي، بوضع النقاط على الحروف بما تم الحديث عنه في الأشهر الأخيرة.

يومان رئيسان

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”مبابي حسم مستقبله خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتزامن مع زيارته إلى مدريد والتي أعلن اللاعب خلالها أنه حضر للعاصمة الإسبانية بغرض الترفيه والنزهة“.

لكن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذي طلب توخي الحذر حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان.

وسيبقى ريال مدريد هادئًا وينتظر إعلان اللاعب بنفسه انتهاء فترته مع باريس سان جيرمان ورغبته في اللعب للنادي الملكي اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن ”مبابي سيوقع لمدة خمس سنوات وسيكون مصحوبًا بشرط جزائي ضخم يمنعه تماما من الانتقال إلى أي فريق آخر دون موافقة ريال مدريد“.

وسيحصل مبابي على 100 مليون يورو مكافأة توقيع يحوزها بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان مع راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

مبابي: حسمت مستقبلي مع فريقي المقبل بشكل "شبه نهائي" https://t.co/jbA9d6bH8C pic.twitter.com/Et3JxHCI9U — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

تصريحات مهمة

وأعلن مهاجم باريس سان جيرمان أنه سيحدد مصيره للموسم المقبل قبل انضمامه إلى المنتخب الفرنسي في يونيو/حزيران المقبل؛ أي قبل نهاية عقده مع بطل الدوري.

وقال مبابي خلال حفل توزيع الجوائز السنوية لرابطة الدوري الفرنسي والتي حصد خلاله جائزة أفضل لاعب ”سأعلن رسميًّا قراري بشأن مستقبلي قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي في يونيو“.

وسيخوض بطل العالم أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران، إذ سيخوض مباراته الأولى في البطولة أمام الدنمارك في الثالث من الشهر ذاته.

وهذا يعني أن مبابي سيعلن مصير فريقه المقبل في نهاية مايو/ أيار الحالي، ومن المرجح أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة مجانية في ظل رفضه المتكرر لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي بداية يوليو/تموز يكون عقد مبابي انتهى بالفعل مع باريس سان جيرمان، وكذلك تكون بطولة دوري الأمم الأوروبية انتهت، وحينئذ سيعلن ريال مدريد تفاصيل الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

أثناء وصول مبابي للحفل الجماهير ترمي عليه تيشيرت أبيض.😂pic.twitter.com/qpOQy1nr1I — Blancos show (@ShowBlancos) May 15, 2022

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن التعاقد رسميا مع مبابي في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل بعد نهاية عقد اللاعب مع بطل فرنسا في نهاية يونيو/حزيران المقبل

وكان برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، قال إن مبابي تعرض لهتافات صاخبة من الجماهير التي ألقت عليه قميص ريال مدريد قبل دخوله قاعة الحفل والتقاط صور تذكارية مع عائلته المكونة من والده وشقيقيه قبل دخول قاعة الاحتفال.

ولا شك أن هذه الهتافات والغضب من جماهير النادي الفرنسي جاءت بسبب ما يتردد عن اقتراب مبابي من انتقاله للنادي الملكي ورفضه عدة عروض لتجديد عقده من أجل انتقاله مجانا لريال مدريد.

وكان ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند ومبابي في نهاية الموسم الحالي، لكن انتقال هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي ضغط على النادي الملكي من أجل تكثيف محاولاته لضم النجم الفرنسي.