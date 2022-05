بشعار 120 عاما على تأسيسه.. نادي ريال مدريد يكشف عن قميصه للموسم المقبل

أزاح نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، الستار عن قميصه الأساسي للموسم الكروي المقبل.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، إن تصميم القميص كلاسيكي بلمسات عصرية، حيث تم دمج اللون الأبيض التقليدي مع اللون الأرجواني.

وأضاف أن القميص يتضمن في الجزء الداخلي من الياقة، المزودة بأزرار، شعارًا يحتفل بمرور 120 عامًا على تأسيس الميرنغي.

وشارك في تقديم القميص، كريم بنزيما ودافيد ألابا وناتشو وفيرلاند ميندي ومارسيلو.

يذكر أن الملكي توج هذا الموسم بلقبي الدوري الإسباني والسوبر المحلي، كما أنه سيواجه ليفربول يوم 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد أمس مع مضيفه قادش، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رامون دي كارانزا، في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، وذلك عن طريق مهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق اللاعب روبين سوبرينو.

ووصل رصيد الريال إلى النقطة رقم 85، في المركز الأول، بجدول ترتيب الليغا، بفارق 12 نقطة عن برشلونة الوصيف.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد قادش إلى النقطة رقم 36، في المركز الثامن عشر.

يذكر أن كريم بنزيما توج أمس بجائزة أفضل محترف فرنسي عن الموسم الحالي 2021 – 2022، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

