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رياضة

بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023 وسيلتزم به
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 16:31 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 17:50 GMT

بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 2023 وسيلتزم به

ليفاندوفسكي سجل 50 هدفا وصنع 7 في 46 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

وجّه بايرن ميونخ رسالة جديدة لنجمه روبرت ليفاندوفسكي ولإدارة نادي برشلونة الذي يسعى للتعاقد مع المهاجم البولندي.

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية:  ”لدى ليفاندوفسكي عقد ساري المفعول وسيفي به. يكفي كل هذا. لا يوجد لاعب يتفوق على بايرن ميونخ وهو أكبر من هذا النادي“.

وتابع الحارس السابق ”الأمر كله يتعلق بالمال وليس أكثر، بالنسبة لنا لم تعد هذه القضية مصدر إزعاج ولا نشعر بالقلق، لديه عقد حتى يونيو 2023، وليس هناك ما يمكن الحديث عنه“.

من جهته قال هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، في تصريحات لقناة ”سبورت 1“ الألمانية: ”ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 30 يونيو 2023، وسيلعب معنا حتى هذا الموعد“.

وأضاف: ”طوال مسيرتي الاحترافية أعلم أنه عندما توقع عقدا فإن مضمونه يكون ملزما للطرفين؛ لذا لا يمكننا التحدث أننا سنجبر شخصا ما على الوفاء بالعقد الخاص به“.

وكان ليفاندوفسكي قد قال، أمس السبت، لصحيفة ”بيلد“: ”لم أتلقّ عرضا من بايرن ميونخ لتجديد العقد، قررت الرحيل.. نحن بحاجة لإيجاد أنسب حل بالنسبة لي وللنادي“.

ويتردد أن ليفاندوفسكي، الذي سيكمل 34 عاما في أغسطس المقبل، يريد الانتقال إلى برشلونة في السوق الصيفي المقبل، بعد 8 سنوات مع بايرن ميونخ.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ صيف العام 2014 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفا وصنع 7 في 46 مباراة الموسم الحالي مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقع على 344 هدفا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب الموقع نفسه فإن ليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونخ، في حين يتصدر ترتيب هدافي النادي جيرد مولر وسجل 523 هدفا في 580 مباراة.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، وسجل 312 هدفا في 383 مباراة، ويتصدر جيرد مولر الترتيب أيضا، وسجل 365 هدفا في 427 مباراة جميعها مع بايرن ميونخ، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وخاض ليفاندوفسكي آخر مباراة في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ ضد فولفسبورج، أمس السبت، وانتهت بالتعادل 2/2، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني، الذي حسمه النادي لصالحه.

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