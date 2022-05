والد ميسي عقب وصوله إلى برشلونة: أتمنى أن يعود نجلي إلى هنا يوما ما (فيديو)

رصدت كاميرات الصحف الإسبانية فيديو يكشف عن تواجد والد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في مدينة برشلونة، يوم الأحد، دون الكشف عن سبب الزيارة قادمًا من العاصمة الفرنسية ”باريس“.

ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس 2021 لينتقل إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تسجيله في قائمة الفريق الكتالوني بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي منذ تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما كشفت عنه كاميرات شبكة ”Rac1“ الكتالونية، فقد قام مراسل القناة بتوجيه سؤال إلى والد النجم الأرجنتيني إذا كان ميسي من الممكن أن يعود إلى برشلونة في المستقبل، ليجيب خورخي: ”آمل أن يتمكن ليو من العودة مرة أخرى إلى هنا، يومًا ما“.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتحديدًا في 30 يونيو 2023 مع إمكانية تمديده لعام آخر بموافقة الطرفين.

وحقق ميسي رقما قياسيا مميزا، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان، مع مضيفه مونبلييه، في الدوري الفرنسي، يوم أمس السبت، بعد الفرصة المحققة التي صنعها لكيليان مبابي، حيث أصبح النجم الأرجنتيني أول لاعب في أفضل 5 بطولات أوروبية يصنع 200 فرصة محققة في آخر 7 مواسم.

ميسي يتقدم بفارق 57 فرصة عن أقرب منافسيه، فلم يصنع أي لاعب آخر أكثر من 143 فرصة محققة في هذه الفترة الزمنية المذكورة.

وكان ميسي قد سجل الهدفين الأول والثاني لباريس سان جيرمان خلال هذه المواجهة، ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري الفرنسي.

واستعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة والتي انتهت جميعها بالتعادل، عندما تغلب على مضيفه مونبلييه 4-0، في المرحلة 37 من الدوري الفرنسي.

ويملك سان جيرمان في رصيده 83 نقطة في القمة وخلفه موناكو 68 نقطة.

أما مونبيليه فتوقف رصيده عند النقطة 43 نقطة في المركز 13.

⚠️ | QUICK STAT

Following the big chance he created for Kylian Mbappé in #MHSCPSG tonight, Lionel Messi has become the first player in the top 5 European leagues to create 200 big chances in the last 7 seasons.

No one else created more than 143 big chances in that time span. 🤯 pic.twitter.com/FUaQ1PsqU2

— SofaScore (@SofaScoreINT) May 14, 2022