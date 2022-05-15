ردا على المفاوضات مع ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بالتعاقد مع ديمبلي

ذكرت قناة ”سكاي سبورتس“ أن بايرن ميونخ دخل سباق التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع الفريق الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن بايرن ميونخ يرد على مفاوضات برشلونة مع ممثلي المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ودفعه للضغط من أجل الرحيل عن الفريق الألماني ويسعى لرد الضربة عبر خطف الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ووضع بايرن ميونخ، بحسب تقارير إعلامية، عدة مهاجمين على أجندته في الصيف القادم واتصل فعلا مع ممثلي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، كما يهتم بالإيفوري سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي، والبرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويفكر بايرن ميونخ في الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لكونه يعرف الدوري الألماني جيدا وتألق بشكل كبير حين كان لاعبا في بروسيا دورتموند.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن المفاوضات متوقفة مع موسى سيسوكو، وكيل أعمال عثمان ديمبلي، منذ سفر ماتيو ألماني لمراكش ولقائه مع وكيل اللاعب.

المدير الرياضي لبايرن ميونخ: ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل عن الفريق https://t.co/L2TBJ8KkOz pic.twitter.com/sVjQTjNHuP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

ورغم أن ديمبلي عبر مرارا عن رغبته في البقاء في برشلونة وتلقى دعم المدرب تشافي هيرنانديز، حين رفض تجديد عقده ورفض الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فإن قضية تجديد عقده لم تحسم وما زال الطرفان في مفاوضات غير متقدمة.

واستفاد عثمان ديمبلي من قرار تشافي هيرنانديز بالاعتماد عليه ومنحه الثقة وقدم في الجزء الثاني من الموسم مستوى مميزا، كما تخلص من لعنة الإصابات وهو ما جعله محط اهتمام عدة أندية كبرى في أوروبا خصوصا باريس سان جيرمان وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسبب الأزمة الاقتصادية لبرشلونة ومطالب عثمان ديمبلي المالية رغم تخفيضها فقد يرحل في الصيف المقبل حرا ودون مقابل ليخسر الفريق الإسباني المراهنة على اللاعب وعلى بقائه.

وكان ديمبلي قد كلف برشلونة حوالي 140 مليون يورو تتضمن المتغيرات قادما من بروسيا دورتموند صيف 2017.

تشافي يثير الجدل بشأن استمرار دي يونغ مع برشلونة.. وإمكانية التعاقد مع ليفاندوفسكي https://t.co/iriEz7zsQq pic.twitter.com/DVdyNl7QJF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 14, 2022

رحيل ليفاندوفسكي

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قال في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت، إنه أخبر النادي البافاري بعدم نيته تجديد التعاقد.

وأضاف ليفاندوفسكي بعد المباراة الأخيرة لفريقه هذا الموسم بالدوري الألماني ضد فولفسبورغ: ”أستطيع أن أؤكد أنني تحدثت إلى حسن صالح حميديتش وأبلغته أن القرار قد تم اتخاذه.. وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ“، علماً أن عقده ينتهي صيف عام 2023.

وتابع: ”على كلا الجانبين التفكير في المستقبل، من الأفضل أن نجد أفضل حل لكلا الجانبين، قلت لصالح حميديتش إنه إذا جاء عرض، فعلينا التفكير في الأمر. على كلا الجانبين التفكير في المستقبل. هذا كل ما يمكنني قوله“.

وأتم: ”من المحتمل جدًا أن تكون هذه آخر مباراة لي مع بايرن ميونخ. لا أستطيع أن أقول ذلك بنسبة 100%، لكنها ربما كانت (الأخيرة). نريد أن نجد أفضل حل لي وللنادي“.

وانضم المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عاما إلى بايرن قادما من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن للقبه العاشر على التوالي في الدوري لكن الفريق ودع كأس ألمانيا مبكرا كما خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال.