المدير الرياضي لبايرن ميونخ: ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل عن الفريق

قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، اليوم السبت، إن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي أبلغ مسؤولي النادي رغبته في الرحيل، وعدم تجديد عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وقبل المباراة الأخيرة في الموسم في ملعب فولفسبورغ، أكد ”حميديتش“ التكهنات بأن ثاني هدافي الدوري عبر التاريخ ربما يكون في طريقه للرحيل رغم امتداد عقده حتى 2023.

وأبلغ حميديتش شبكة ”سكاي ألمانيا“: ”تحدثت إلى ليفاندوفسكي، وأبلغني خلال المناقشة بأنه لن يوافق على عرضنا بتجديد عقده، وبرغبته في الرحيل.

”أبلغنا بأنه يريد القيام بشيء آخر، لكن موقفنا لم يتغير، والحقيقة أن عقده يمتد حتى 30 يونيو 2023“.

50 GOALS FOR LEWI THIS SEASON! INCREDIBLE 👏 pic.twitter.com/uP2emqpKm2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

وانضم المهاجم البولندي، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى بايرن قادمًا من بروسيا دورتموند في 2014، ونال لقب الدوري في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

واقترب ليفاندوفسكي من الفوز بلقب هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا هذا الموسم، بالإضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.. وحقق 19 لقبًا مختلفًا مع البافاري.

وأشار ”حميديتش“ إلى عدم وجود مفاوضات مع أندية أخرى.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن للقبه العاشر على التوالي في الدوري لكن الفريق ودَّع كأس ألمانيا مبكرًا، كما خرج من دور الثمانية بدوري الأبطال.

وكانت وسائل إعلام قالت إن ليفاندوفسكي ربما ينتقل إلى برشلونة.

وكانت محطة ”سبورت 1“ الألمانية الرياضية قالت إن برشلونة ينتظر إفادة من بايرن حول القيمة المالية التي يرغب فيها مقابل رحيل ليفاندوفسكي الذي يستمر عقده مع البايرن حتى نهاية يونيو 2023.

وتشير التقارير الصحفية إلى قرب بايرن ميونخ من الاستسلام والرضوخ للأمر الواقع والموافقة على رحيل ليفا، الصيف المقبل، حتى لا يفقده مجانًا في يونيو 2023.

وبدوره تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن إمكانية تعاقد ناديه مع روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: ”حين يتعلق الأمر بالتعاقدات، العمر لا يشغلني، تعاقدنا مع داني ألفيس وهو في سن 38 عامًا“.

وأوضح: ”اللاعبون محترفون، ويهتمون بأنفسهم، والأمثلة تجدونها في ألفيس، وزلاتان إبراهيموفيتش، ولوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي“.