سبورت: بايرن ميونخ يطالب برشلونة بالتقدم بعرض لشراء ليفاندوفسكي

أكدت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت اقتراب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الانتقال من بايرن ميونخ إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فقد طلب بايرن ميونخ بالفعل من برشلونة تقديم عرض رسمي لبدء المفاوضات النهائية ووضع حد لهذا المسلسل لصالح جميع الأطراف.

Any excuse to show @lewy_official 's 5️⃣ goals in 9️⃣ minutes against Wolfsburg again 😉 #packmas #WOBFCB pic.twitter.com/xteu7jNsX9

ونقلت الصحيفة عن قناة ”سبورت 1“ الألمانية أن الفكرة هي أن كل شيء يتم من خلال وكيل اللاعب، بيني زهافي، الذي كان المحرك الأول لعملية بدت مستحيلة قبل أسابيع قليلة فقط.

ويود ليفاندوفسكي أيضًا تحديد مستقبله في أقرب وقت ممكن، وجاءت الخطوة الكبيرة في المفاوضات عندما قال المهاجم البولندي لبايرن ميونخ إنه لم يقبل اقتراح التجديد وإنه لن يتفاوض بعد الآن.

وأوضحت ”سبورت“ أن ليفاندوفسكي وضع بايرن ميونخ بين المطرقة والسندان منذ أن أظهر استعداده للذهاب إلى برشلونة هذا الصيف وضغط من أجل فتح باب المفاوضات.

وأكدت أنه لم يكن أمام بايرن ميونخ سوى خيار إبقاء اللاعب رغما عن رغبته لموسم واحد، وكان هناك جدل داخل بايرن ميونخ، ولكن في النهاية اعتقد كل من المديرين والفنيين أن الخيار الأفضل لجميع الأطراف هو السماح برحيل ليفاندوفسكي.

وأشارت إلى أن هذا هو السبب في أن بايرن ميونخ أبلغ وكيل ليفاندوفسكي بأنه يتوقع عرضًا رسميًا من برشلونة في الساعات القليلة المقبلة لإغلاق المفاوضات.

وفي البداية أراد بايرن أن يطلب حوالي 50 مليون يورو، لكن الآن ستتم الصفقة مقابل 35-40 مليون يورو بحسب صحيفة ”سبورت“.

Big respect from two of the world's very best! ❤️💛@ErlingHaaland 🤝 @Lewy_Official pic.twitter.com/6ouybPveet

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022