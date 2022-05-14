ماركا: مليار يورو قيمة فسخ العقد الجديد لفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد تقترب من تجديد عقد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وأنها تعمل بشكل كبير على إنهاء المفاوضات في نهاية الموسم الحالي، كما تحدثت عن عودة النجم البلجيكي إدبن هازارد للعب مجددا حيث سيمنحه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعض الدقائق أمام قادش.

وبحسب ”ماركا“، وضعت إدارة ريال مدريد خطة لتجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور وبدأت العملية منذ نهاية إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي حيث قدمت الإدارة عرضا يقضي برفع راتب اللاعب والشرط الجزائي.

إحصائية: فينيسيوس جونيور اللاعب الأعلى تقدمًا في أوروبا هذا الموسم https://t.co/IN9YcZDSWQ pic.twitter.com/dhagkrRc7I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ويرغب ريال مدريد في أن يجدد عقد فينيسيوس إلى صيف 2028 فيما عقده الحالي ينتهي صيف 2024 كما سيرفع راتبه السنوي من حوالي 4 ملايين يورو تشمل المكافآت إلى أكثر من 10 ملايين يورو ورفع الشرط الجزائي من 350 مليون يورو إلى مليار يورو كبقية نجوم الفريق.

ولم يسجل لاعب أكثر من 20 هدفا ويصنع في نفس الموسم 20 هدفا في ريال مدريد سوى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، وهو ما فعله البرازيلي فينيسيوس جونيور هذا الموسم، كما يعتبر ثاني هدافي الفريق في كل المسابقات وأفضل موهبة شابة في الدوريات الخمسة الكبرى بحسب الإحصائيات.

أين سيلعب كيليان مبابي في تشكيلة ريال مدريد؟ https://t.co/cpVdYKrc6e pic.twitter.com/k254uGzbru — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وستكون نهاية شهر أيار / مايو الحالي موعد إعلان تجديد عقود عدة لاعبين أبرزهم الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش وناتشو اللذان سيبقيان لموسم إضافي.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن النجم البلجيكي إدين هازارد جاهز للعب مجددا بعدما قلص فترة تعافيه حيث كان يتوقع نهاية موسمه بعد عملية جراحية أزال خلالها الصفيحة المعدنية في كاحله.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيمنح هازارد بعض الدقائق خلال لقاء قادش وأنه سعيد بعودته رغم أنه لا يعتبر من خططه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول لكنه عنصر إضافي للفريق.

وبحسب ”ماركا“ فإن هازارد يرغب في الاستمرار لموسم إضافي في ريال مدريد رغم الشائعات حول رحيله ويأمل في المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر رفقة منتخب بلاده وهو لاعب في الفريق الإسباني.

كريم بنزيما يعادل رقم راؤول ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد https://t.co/VNejb638d6 pic.twitter.com/72B0rtRvs3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

ويحظى هازارد بثقة تامة وعمياء من الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، وباستثناء الإصابة سيكون حاضرا في النهائيات رغم أن المدرب يأمل في أن يعود للعب مجددا رفقة فريقه.

وأكدت ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد وزملاءه والطاقم الفني سعداء من أجل هازارد وتجاوزه مشاكله الصحية ولا يشتكون من تصرفاته حيث حرص على الاحتفال رفقة زملائه بالفوز على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإسباني وقدم الدعم للبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو طيلة مدة غيابه عن الملاعب دون أن يشتكي من جلوسه بديلا قبل العملية.