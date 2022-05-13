أسطورة الكاميرون باتريك مبوما يشهر إسلامه ويغير اسمه إلى عبدالجليل (فيديو)

أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية باتريك مبوما إسلامه بشكل رسمي أمام جمع كبير في أحد مساجد مدينة دوالا في الكاميرون.

وأشهر ”مبوما“ إسلامه في مسجد بوناموسادي بمدينة دوالا أحد أكبر المدن في الكاميرون.

وقرر ”مبوما“ تغيير اسمه إلى ”عبد الجليل“ بعد إشهار إسلامه.

أسطورة الكاميرون باتريك مبوما في مسجد بوناموسادي بدوالا في الكاميرون أشهر إسلامه وقرر تغيير اسمه إلى عبد الجليل. pic.twitter.com/Fflxe3x3kN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 13, 2022

وباتريك مبوما، مهاجم منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم السابق، أحد أبرز نجوم ”الأسود“ وأحد الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الأفريقية بعد أن تمكن من تسجيل 11 هدفًا في كل مشاركاته في تاريخ البطولة.

واستطاع ”مبوما“ تسجيل أهدافه مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

وسجل ”مبوما“ اسمه في قائمة هدافي البطولة، العام 2002، ولكن ليس منفردًا، بل بالاشتراك مع النيجيري أولمبي جوليوس أجاهوا بـ 3 أهداف لكليهما.

وكانت بدايته في أمم أفريقيا، العام 1998، في بوركينا فاسو، ولكنه لم ينجح بتسجيل أي هدف في هذه البطولة، وتميز ”مبوما“ بتسديداته القوية.

وسبق لـ“مبوما“ أن شغل مناصب أخرى كمستشار في راديو ”مونت كارلو“، وكانال بلس، الفرنسيتين.

كما كان عضوًا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، وهي الهيئة المسؤولة عن قواعد كرة القدم.