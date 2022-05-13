تشييع شيرين

نعي واسع

وفاة رئيس الإمارات

عبدالرحمن المطيري

الظهران مول

مظاهرات إيران

سفر الحوثيين

شيرين أبو عاقلة
أظهر المزيد

رياضة

أسطورة الكاميرون باتريك مبوما يشهر إسلامه ويغير اسمه إلى عبدالجليل (فيديو)
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 17:36 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2022 18:15 GMT

أسطورة الكاميرون باتريك مبوما يشهر إسلامه ويغير اسمه إلى عبدالجليل (فيديو)

أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية باتريك مبوما إسلامه بشكل رسمي أمام جمع كبير في أحد مساجد مدينة دوالا في الكاميرون. وأشهر "مبوما" إسلامه في مسجد بوناموسادي بمدينة

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية باتريك مبوما إسلامه بشكل رسمي أمام جمع كبير في أحد مساجد مدينة دوالا في الكاميرون.

وأشهر ”مبوما“ إسلامه في مسجد بوناموسادي بمدينة دوالا أحد أكبر المدن في الكاميرون.

وقرر ”مبوما“ تغيير اسمه إلى ”عبد الجليل“ بعد إشهار إسلامه.

وباتريك مبوما، مهاجم منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم السابق، أحد أبرز نجوم ”الأسود“ وأحد الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الأفريقية بعد أن تمكن من تسجيل 11 هدفًا في كل مشاركاته في تاريخ البطولة.

واستطاع ”مبوما“ تسجيل أهدافه مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

وسجل ”مبوما“ اسمه في قائمة هدافي البطولة، العام 2002، ولكن ليس منفردًا، بل بالاشتراك مع النيجيري أولمبي جوليوس أجاهوا بـ 3 أهداف لكليهما.

وكانت بدايته في أمم أفريقيا، العام 1998، في بوركينا فاسو، ولكنه لم ينجح بتسجيل أي هدف في هذه البطولة، وتميز ”مبوما“ بتسديداته القوية.

وسبق لـ“مبوما“ أن شغل مناصب أخرى كمستشار في راديو ”مونت كارلو“، وكانال بلس، الفرنسيتين.

كما كان عضوًا في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، وهي الهيئة المسؤولة عن قواعد كرة القدم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play