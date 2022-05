موندو ديبورتيفو: برشلونة غير قادر على التعاقد مع ليفاندوفسكي

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة بأن برشلونة لا يزال غير قادر على التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023 وأمس الخميس قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، إن البايرن وافق أخيرا على رحيل ليفاندوفسكي مقابل 35 مليون يورو على الأقل.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قالت في تقرير اليوم الجمعة إن وضع برشلونة المالي لا يزال لا يسمح له بالتعاقد مع ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما.

ويعمل برشلونة ليكون قادرًا على الحصول على خيار التعاقد مع لاعبين أقوياء في السوق الصيفي، وهو أمر يحدث حتمًا من خلال توفير مساحة رواتب لهم، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي وفقا للصحيفة.

ولذلك، فإن النتيجة المنطقية الأولى لذلك هي أن برشلونة، ليس لديه القدرة المالية لإتمام صفقة التعاقد مع ليفاندوفسكي رغم أن النادي ومدربه تشافي سعداء بإمكانية التعاقد مع المهاجم البولندي.

Big respect from two of the world's very best! ❤️💛@ErlingHaaland 🤝 @Lewy_Official pic.twitter.com/6ouybPveet

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022