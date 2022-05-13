موندو ديبورتيفو: برشلونة غير قادر على التعاقد مع ليفاندوفسكي

أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة بأن برشلونة لا يزال غير قادر على التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023 وأمس الخميس قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، إن البايرن وافق أخيرا على رحيل ليفاندوفسكي مقابل 35 مليون يورو على الأقل.

بايرن ميونخ يوافق على بيع ليفاندوفسكي https://t.co/pyFEnLQ8Pe pic.twitter.com/drA5P1jl5e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قالت في تقرير اليوم الجمعة إن وضع برشلونة المالي لا يزال لا يسمح له بالتعاقد مع ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما.

ويعمل برشلونة ليكون قادرًا على الحصول على خيار التعاقد مع لاعبين أقوياء في السوق الصيفي، وهو أمر يحدث حتمًا من خلال توفير مساحة رواتب لهم، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي وفقا للصحيفة.

ولذلك، فإن النتيجة المنطقية الأولى لذلك هي أن برشلونة، ليس لديه القدرة المالية لإتمام صفقة التعاقد مع ليفاندوفسكي رغم أن النادي ومدربه تشافي سعداء بإمكانية التعاقد مع المهاجم البولندي.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن الوضع يزداد سوءًا في برشلونة لأن النادي سيكون مضطرا لزيادة رواتب عدد من لاعبيه مثل إيريك غارسيا وبيير أوباميانغ وممفيس ديباي وفيران توريس، إلى جانب سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه.

وبهذا المعنى، يحتاج برشلونة إلى تفعيل ”الروافع الاقتصادية“، كما أسماها خوان لابورتا، رئيس النادي، من أجل توليد دخل يزيد من قدرة النادي على دفع الرواتب.

ويتمثل حل المشكلة في صفقات الرعاية أو اتفاقية مع صندوق ”CVC“ (برشلونة يعمل على ذلك ولكن لا يريد أن يتم احتسابه كديون) أو مبيعات ”BLM“.

والحل الآخر هو بيع عدد من اللاعبين، وهو أمر يمكن أن يدر ربحًا مباشرًا من خلال مكاسب رأس المال ومدخرات الرواتب.

ومع ذلك، لا تزال قضية ليفاندوفسكي معقدة. على الرغم من أن البولندي وافق على خفض راتبه من أجل اللعب لبرشلونة، حيث سيحصل على 22 مليون يورو كراتب ثابت في بايرن ميونخ، ومع المتغيرات يمكن أن تصل إلى 25 مليون يورو

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن ليفاندوفسكي يبذل جهدًا، إلا أنه لا يبدو أنه سيقبل تخفيضا كبيرا في راتبه.

وسجل ليفاندوفسكي 49 هدفا وصنع 7 في 45 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي.