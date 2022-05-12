كريم بنزيما يعادل رقم راؤول ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد

أصبح كريم بنزيما على بعد هدف واحد من الانفراد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ واجتياز الأسطورة راؤول غونزاليس بعد أن هز الشباك في الفوز الكاسح لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني 6-صفر على ليفانتي اليوم الخميس.

وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009 ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بنزيما هذا العدد في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة.

وتخطى بنزيما رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس آذار الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية بالقائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بنزيما 44 هدفا في 44 مباراة بالموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا. كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالدوري المحلي يطمح بنزيما (34 عاما) لقيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.

يذكر أن فريق ريال مدريد، أرسل ضيفه ليفانتي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما سحقه 6 – صفر، يوم الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في صدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم في وقت سابق.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة ليظل في قاع الترتيب برصيد 29 نقطة ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف قادش، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، أولى مراكز الأمان، علما بأن ليفانتي أقام ممرا شرفيا لريال مدريد على شرف تتويجه بلقب الدوري.