ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يسحق ليفانتي 6-0 ويُرسله للدرجة الثانية

هبط ليفانتي إلى الدرجة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب هزيمة ساحقة 6-صفر من البطل ريال مدريد، ساهم فيها فينيسيوس جونيور بثلاثية اليوم الخميس.

واحتاج ليفانتي متذيل الترتيب إلى الفوز للحفاظ على بصيص الأمل في النجاة، لكن أمام ريال المشتعل تبدد الأمل سريعا.

تقدم ريال، الذي يواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، في الدقيقة 13 عبر فيرلان مندي قبل أن يهز كريم بنزيمة ورودريجو الشباك لتصبح النتيجة 3-صفر.

وافتتح فينيسيوس رصيده من الأهداف قبل الاستراحة ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني ليؤكد هبوط ليفانتي عقب الهزيمة 19 هذا الموسم.

هاتريك جونيور يقود #ريال_مدريد للفوز على #ليفانتي بسداسية نظيفة ليُطيح به من الدوري الإسباني إلى الدرجة الأدنى #ريال_مدريد_ليفانتي pic.twitter.com/dWoNXgBbZh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في صدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم في وقت سابق.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة ليظل في قاع الترتيب برصيد 29 نقطة ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف قادش، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، أولى مراكز الأمان، علما بأن ليفانتي أقام ممرا شرفيا لريال مدريد على شرف تتويجه بلقب الدوري.

وفي حال فوز ليفانتي في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم وخسارة قادش فيهما، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 35 نقطة، ليحتكما حينها إلى المواجهات المباشرة، التي تصب في تلك الحالة في مصلحة قادش.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: