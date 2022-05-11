تطورات حالة أراوخو الصحية بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الحالة الصحية لرونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، إثر إصابته القوية التي تعرض لها، مساء الثلاثاء، في مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو.

وتعرض أراوخو لإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

وتوقفت المباراة بعد صدام بين أراوخو وغافي لتدخل عربة الإسعاف إلى أرضية ملعب المباراة.

ونشر برشلونة تغريدة عبر ”تويتر“ عقب المباراة وأكد أن اللاعب أصيب بارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى مدينة برشلونة.

🔙 Alivio en 'Can Barça': Araújo, alta inminente 🇺🇾 El central uruguayo ha pasado una buena noche, las pruebas son positivas y está previsto que abandone el hospital en las próximas horashttps://t.co/fWPAwTTWyH — Diario AS (@diarioas) May 11, 2022

وقد أشارت تقارير، يوم الأربعاء، إلى أن اللاعب حصل على التصريح الطبي الذي يؤكد سلامته ويمكنه من الخروج من المستشفى وإكمال مرحلة التعافي في بيته بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل أن يلتحق بتدريبات ”البلوغرانا“ في الأيام المقبلة.

وأوضحت صحيفة ”آس“، أن ”أراوخو سيغادر المستشفى في الساعات القليلة القادمة، بعدما قضى الليلة الماضية هناك، عقب سقوطه مغمى عليه في مباراة سيلتا فيغو، بسبب صدام بالرأس مع زميله غافي، كما أن الاختبارات أكدت أنه لا يعاني من أي أعراض خطيرة، وقد يكون جاهزاً لمباراة خيتافي المقبلة“.

كما أوضح برشلونة في بيان رسمي، أن ”الفحوص الطبية تؤكد أن رونالد أراوخو في صحة جيدة، حيث تلقى التصريح الطبي لمغادرة المستشفى، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه“.

الفحوصات الطبية تؤكد أن رونالد أراوخو في صحة جيدة، حيث تلقى التصريح الطبي لمغادرة المستشفى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/vV9bH7JfYZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 11, 2022

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد قال أمس إن اللاعب بخير بعد تعرضه لارتجاج في المخ، حيث قضى الليلة كاملة في مستشفى برشلونة كإجراء احترازي.

وأوضح أن الطبيب المعالج للاعب أكد له أنه واع وبعيد عن الخطر، ولو سارت الأمور على ما يرام سيعود إلى المنزل، مشيرًا إلى أنه كان يخشى من حدوث مصيبة جديدة بالملاعب الأوروبية بعدما شاهده يسقط في الملعب.

يذكر أن أراوخو البالغ من العمر 23 سنة أصبح من العناصر الأساسية لبرشلونة مع تشافي هذا الموسم، وقام مؤخرًا بتجديد عقده بعدما ارتبط بالانضمام لمعظم كبار أوروبا.

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 43 في المركز الـ11، بينما حسم ريال مدريد لقب الليغا رسميا.