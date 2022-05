فابريزيو رومانو: ريال مدريد أتم صفقة أنطونيو روديجر وهذا موعد الإعلان الرسمي

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“، عن حصول نادي ريال مدريد على توقيع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، اليوم الثلاثاء، ليكون لاعبا في الميرنغي مع بداية الموسم الجديد.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“: إن عقد روديجر مع الريال سيكون لمدة 4 سنوات، وراتب صافٍ ما بين 9/10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة الانضمام و400 مليون يورو شرط جزائي، العقد ممتد حتى 2026 بدون خيار لإضافة موسم جديد، والإعلان الرسمي سيكون نهاية الموسم“.

وتابع: ”تم إجراء الفحوصات الطبية بالفعل، الإعلان الرسمي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول“.

وينتهي تعاقد روديجر مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Contract until 2026, there’s no option for further season.

Official announcement: end of the season.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022