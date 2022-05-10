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رياضة

فابريزيو رومانو: ريال مدريد أتم صفقة أنطونيو روديجر وهذا موعد الإعلان الرسمي
تاريخ النشر: 10 مايو 2022 16:14 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2022 17:50 GMT

فابريزيو رومانو: ريال مدريد أتم صفقة أنطونيو روديجر وهذا موعد الإعلان الرسمي

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“، عن حصول نادي ريال مدريد على توقيع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، اليوم الثلاثاء، ليكون

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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات والصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“، عن حصول نادي ريال مدريد على توقيع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، اليوم الثلاثاء، ليكون لاعبا في الميرنغي مع بداية الموسم الجديد.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“: إن عقد روديجر مع الريال سيكون لمدة 4 سنوات، وراتب صافٍ ما بين 9/10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة الانضمام و400 مليون يورو شرط جزائي، العقد ممتد حتى 2026 بدون خيار لإضافة موسم جديد، والإعلان الرسمي سيكون نهاية الموسم“.

وتابع: ”تم إجراء الفحوصات الطبية بالفعل، الإعلان الرسمي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول“.

وينتهي تعاقد روديجر مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وشارك روديجر منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 أخرى، على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

وانضم روديجر البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وكان روديجر محل اهتمام لأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس بالإضافة إلى برشلونة، لتعزيز الدفاع.

ويرغب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالتعاقد مع روديجر لتدعيم الجانب الدفاعي على أن يوظف ديفيد ألابا في مركزه الأصلي كظهير أيسر لتغطية فرلاند ميندي ومارسيلو نظرًا لسجل إصابة الثنائي، والاستفادة من خدمات نجم البلوز في مركز قلب الدفاع.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ليفربول، مساء السبت الموافق 28 من شهر مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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