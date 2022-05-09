ماركا: مبابي أبلغ ريال مدريد أنه سينتقل لصفوفه بنهاية الموسم الحالي

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الإثنين، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أبلغ ريال مدريد أنه سيكمل انتقاله إلى سانتياغو برنابيو، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وحتى الآن فشلت جميع محاولات النادي الفرنسي لتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

مبابي وناصر الخليفي في مدريد في زيارة تثير الكثير من التكهنات (فيديو وصور) https://t.co/ppPS2dz5ew pic.twitter.com/IYP0hOVduS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإنه في ريال مدريد توجد ثقة مطلقة وأقصى درجات الهدوء فيما يتعلق بالتعاقد مع مبابي، وأن اللاعب، الذي كان في مدريد مع صديقه أشرف في وقت سابق اليوم الإثنين، قال لقادة ريال مدريد، الأسبوع الماضي، إن شيئًا لم يتغير، وإن كل شيء على حاله، وإن رغبته لم تكن سوى اللعب لريال مدريد، وإن كل شيء يمكن أن يصبح حقيقة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن الضغوط التي يتلقاها مبابي تتضاعف بشكل شبه يومي، لكن هدفه هو إنهاء علاقته مع باريس سان جيرمان ومع جماهير النادي الباريسي بأفضل طريقة ممكنة، ولذلك ما لا يريده هو الإعلان عن أي اتفاق مع ريال مدريد قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن عقد مبابي مع ريال مدريد سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، لكن بعيدًا عن المبالغ المسربة التي يضعها باريس سان جيرمان على الطاولة لإقناع اللاعب بالتجديد.

تقرير: "حقوق الصورة" تقف عائقا أمام انتقال مبابي إلى ريال مدريد https://t.co/NFQvDyQFzx pic.twitter.com/5aqytFnPbf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وأوضحت أن عرض باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد أعلى بكثير مما يقدمه ريال مدريد، لكن رغبة اللاعب الأولى هي ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة أنه لا يوجد لقاء مقرر في الأيام المقبلة بين حاشية مبابي وقادة ريال مدريد، حتى ينتهي موسم باريس سان جيرمان في 21 مايو، لن يكون هناك أي تحرك.

وكان ريال مدريد قد قدم ثلاثة عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض، وبات النادي على أعتاب خسارة اللاعب مجانا بعد أسابيع.

وتتبقى لباريس سان جيرمان مباراتان في الدوري الفرنسي، حيث سيلاقي مونبلييه يوم السبت 14 مايو، وأخيرا ميتز يوم 21 مايو.

وسجل مبابي 35 هدفا وصنع 23 في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.