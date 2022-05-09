مبابي وناصر الخليفي في مدريد في زيارة تثير الكثير من التكهنات (فيديو وصور)

قالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية إن كيليان مبابي في مدريد برفقة زميله أشرف حكيمي وشقيقه نبيل، حيث يقضي المهاجم الفرنسي الدولي عدة أيام في العاصمة الإسبانية، مستفيدًا من حصوله على إجازة حتى يوم الأربعاء وقد رصدته عدسات المصورين في مطعم Leña.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن زيارة مبابي إلى مدريد جذبت الانتباه مرة أخرى إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع سان جيرمان.

بحسب كوبي: هذه الصورة التقطت اليوم لكيليان مبابي في مدريد. pic.twitter.com/utluSgbhC3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

ووجوده يطلق العنان لجميع أنواع الشائعات بعد أقل من شهرين من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وقرب اتخاذ اللاعب قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله.

ومع ذلك، فإن الرواية الرسمية هي أن زيارته تأتي لأغراض ترفيهية بحتة، على الرغم من ورود أنباء من فرنسا حول زيارة عائلته أيضًا لمدريد بشأن التفاوض مع النادي الملكي، لكن الزيارة لم تبدأ بعد.

وهذه الرحلة التي قام بها مبابي إلى مدريد هي فصل جديد من ملحمة انتقال اللاعب الشاب إلى ريال مدريد الذي لا يزال يثق في قدرته على ضم الدولي الفرنسي قريبًا جدًا.

🚨 Así sale @KMbappe del restaurante de Madrid 💥 Como ha adelantado @COPE, el delantero francés ha comido allí con @AchrafHakimi 📹 @CesarAbadia7 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/RfGsBHwF7v — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2022

وفقًا لما أوردته ”ماركا“ في 25 أبريل/نيسان الماضي، فإن على مبابي فقط أن يعلن مصيره رسميًا، وهو قرار لن يأتي قبل أن ينهي باريس سان جيرمان الموسم، والذي سيختتم في 21 مايو/آيار الحالي ضد ميتز لكن قبل ذلك التاريخ، لن يتحدث مبابي علنًا.

قمة في الدوحة

ومنذ وجود والدة اللاعب فايزة العماري في الدوحة، قبل أيام، لم يتوقف الحديث عن قضية مبابي يومًا بعد يوم تقريبًا، الاجتماع الذي عقد في نهاية الشهر الماضي وتم تفسيره على أنه آخر محاولة من باريس سان جيرمان لإقناع اللاعب بتجديد عقده.

مبابي تناول الغداء في مطعم يبعد 5 دقائق فقط عن ملعب السانتياغو بيرنابيو pic.twitter.com/a1dXrG1Nya — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

وسافرت فايزة العماري إلى الدوحة مع ابنها الصغير إيثان، وانتشرت شائعات عن قمة يمكن أن تكون نهائية لحسم مصير مستقبل مبابي، لكنه واصل رفض تجديد عقده.

وقالت صحيفة ”لوبارزيان“ الفرنسية الأسبوع الماضي إن النادي الباريسي توصل لاتفاق مع مبابي بتجديد عقده لمدة موسمين بالإضافة إلى سنة اختيارية أخرى.

وكانت الأرقام مذهلة: حيث سيحصل كيليان على 50 مليون يورو صافيًا لكل موسم بالإضافة إلى 100 مليون يورو مكافأة توقيع لكن العماري نفت هذه التقارير على الفور.

🗣 ماركو فيراتي لاعب #باريس_سان_جيرمان الفرنسي: مباراة #ريال_مدريد قتلتنا.. كان لدينا حلم في دوري أبطال أوروبا.. ولكن الريال ضربونا بشدة. pic.twitter.com/nH5fWoG7HK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 9, 2022

الخليفي أيضا في مدريد

لم يكن حضور كيليان مبابي الزيارة الوحيدة غير المتوقعة إلى مدريد اليوم الإثنين. بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي وصل ناصر الخليفي إلى العاصمة الإسبانية صباح اليوم لترؤس اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية (ECA)، والتي تجتمع كالعادة قبل مؤتمر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وستناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.

والتقى الخليفي مع بعض أعضاء السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فندق بوسط المدينة، لكنه لم يتقابل مع مبابي أو تواصل مع أي من قادة ريال مدريد، منذ انسحاب النادي الملكي ويوفنتوس وبرشلونة من الاتحاد نتيجة أزمة دوري السوبر الأوروبي.