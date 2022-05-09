جمهور أتلتيكو مدريد يطرد أبا وابنه لارتدائه قميص ريال مدريد في مدرجاتهم (فيديو)

شهد لقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مواجهات الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد، حادثا مؤسفا بعدما طردت جماهير الأتلتي مشجعا لريال مدريد وابنه من مدرجات ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ مع توجيه سيل من الشتائم لهما قبل أن تشتبك الجماهير فيما بينها بسبب المسؤولية عن الحادث.

وكان الأب المشجع لريال مدريد يرتدي وشاحا للفريق الملكي، بينما ارتدى ابنه قميصا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع رقم 7، لكن جماهير أتلتيكو مدريد لم تتقبل الأمر وقامت بتوجيه شتائم مسيئة له مثل ”لا للفايكينغ“، و“مدريديستا ابن العاهرة“، وهو ما دفع قوات الأمن للتدخل وإخراج المشجع وابنه من الملعب.

والتقطت كاميرات قناة ”موفيستار“ الحادث المؤسف الذي كاد ينتهي بشغب بين جماهير أتلتيكو مدريد، الذين اختلفوا فيما بينهم بشأن التعامل مع المشجع المنافس وابنه وبدأوا في إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض ودخلوا في مناوشات دفعت الأمن الإسباني للتدخل وفض اشتباك مشجعي فريق أتلتيكو مدريد.

Que tengan que expulsar del Wanda Metropolitano a un padre y su hijo por ir con la camiseta del Real Madrid y escuchar todo tipo de insultos es lamentable @Atleti @LaLiga #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/UeevwxU8tJ — Dios Benzema (@DiosBenzema_) May 9, 2022

ورفض فريق أتلتيكو مدريد القيام بممر شرفي لجاره وغريمه ريال مدريد المتوج رسميا الأسبوع الماضي بلقب الدوري الإسباني، وذلك خوفا من غضب جماهيره وبسبب كون الممر الشرفي خرج عن إطار الروح الرياضية نحو مظاهر الذل والإهانة.

وتمكن أتلتيكو مدريد من إيقاف النزيف أمام جاره ريال مدريد وفاز بهدف دون رد، وهو أول فوز له على ملعبه الجديد ”واندا ميتروبوليتانو“، والأول أيضا بعد سلسلة استمرت 8 لقاءات حقق خلالها الفريق الملكي 4 انتصارات و4 تعادلات.

وجاء الفوز من ضربة جزاء سجلها البلجيكي يانيك فيريرا كراسكو وهي أول ضربة جزاء يسجلها لأتلتيكو مدريد في مرمى ريال مدريد منذ أن فعلها الأوروغوياني دييغو فولان في مارس 2010.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد الفوز إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس الخامس، ليقترب خطوة مهمة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يبقى على بعد نقطة من إشبيلية ”الثالث“.