صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة تدخل مرحلة الحسم

استبعد برشلونة التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، لكن الخيار الثاني روبرت ليفاندوفسكي أصبح أولوية بعد تراجع المقابل المادي المطروح للحصول على خدمات مهاجم بايرن ميونخ ودخل الصفقة أسبوعا حاسما.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن الإدارة الرياضية في برشلونة بقيادة ماتيو أليماني تركز الآن جهودها على التعاقد مع المهاجم البولندي البالغ عمره 33 عامًا (سيكمل 34 في أغسطس المقبل) ، حيث يسعى لخوض تحد جديد بعد الفوز بكل شيء في ميونخ.

وتوجد عقبة واحدة تحول دون اعتبار العملية أمرا مفروغا منه. ومع ذلك فهي ليست قضية ثانوية، وذلك نظرا لأن المهاجم البولندي لا يزال يملك عاما في عقده مع بايرن ميونخ وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023 ، لذا فإن أيًا من محاولات التعاقد مع ليفاندوفسكي يجب أن تمر عبر التوصل إلى اتفاق مع النادي البافاري ، والذي ، في الوقت الحالي ، لا يرغب في ذلك.

وما يزيد من عملية التعاقد أن الرئيس الفخري أولي هونيس والمدير الفني يوليان ناجلزمان، رفضا بالفعل رحيل المهاجم ، لكن برشلونة لا يمانع في التفاوض مع بايرن ميونخ بشأن ليفاندوفسكي.

الصحف الرياضية: 5 أيام من الغضب لريال مدريد.. ليفاندوفسكي ممنوع من الرحيل.. ومودريتش إلى الأبد (صور) https://t.co/RrN5AczRE7 pic.twitter.com/1pBmBCE3AY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 29, 2022

ويعتبر قائد بولندا أن مهمته في البوندسليغا قد وصلت إلى نهايتها ، وبعد أن اتخذ قرار الرحيل عن بايرن ميونخ ، ليس لديه أي نية لتغيير رأيه.

وفي الواقع ، ستنتهي مباريات البوندسليغا الأسبوع المقبل، لذا فإن العملية التي من المفترض أن تنقل ليفاندوفسكي إلى كامب نو تدخل مرحلتها الحاسمة. ويظل برشلونة متفائلًا للغاية عندما يتعلق الأمر بقيادة عملية معقدة ، لكنهم لا يرون أنها مستحيلة.

لابورتا وتشافي

إلى جانب العمل الهائل الذي قام به ماتيو أليماني وجوردي كرويف وجميع المتعاونين معهما ، هناك شخصان أساسيان في حسم هذه الصفقة: تشافي هرنانديز، الذي أعطى الموافقة الأساسية على ضم المهاجم البولندي، مدركًا أن الفريق بحاجة إلى زيادة المستوى والقدرة التنافسية لتصور آفاق جديدة.

والشخص الاخر هو الرئيس خوان لابورتا الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع وكيل اللاعب بيني زهافي، حيث يعمل وكيل الأعمال الإسرائيلي بشكل مكثف حتى تصبح العملية حقيقة واقعة.

ويبقي برشلونة على اطلاع دائم بجميع التحركات التي تحدث حول المهاجم البولندي، ويعرف بالفعل أن العروض التي يمكن أن يقدمها بايرن للاعب لتجنب رحيله هذا الصيف لن تساعد ليفاندوفسكي على تغيير رأيه لأن التزامه بتغيير الواقع الحالي والرحيل عن بايرن أمر ثابت ولا رجعة فيه.

وحتى في حالة وجوب البقاء لمدة عام إضافي في ميونخ ، وهو أمر ، من ناحية أخرى ، لا يفكر فيه اللاعب نفسه ولا وكيله.

حد أقصى 40 مليون يورو

ليفاندوفسكي ليس سعيدًا في ألمانيا ، وعلى الرغم من عقده الجيد ، إلا أنه يعتقد أن الوقت قد حان لقبول مشروعه الكبير الأخير. يحدث هذا ، من ناحيته للعب في برشلونة تحديدا.

ويدرك بيني زهافي هذا وقد بدأ في العمل بالفعل سواء مع النادي البافاري أو برشلونة ، لكنه نقل أيضًا إلى المسؤولين الرياضيين في بلاوجرانا أنه متأكد من وجود أكثر من الخيارات الحقيقية التي ينتهي بها التوقيع.

ويعتقد بيني زهافي أن بايرن ، الذي يدرك موقفه الدقيق فيما يتعلق بعقد اللاعب ، سينتهي به الأمر للانفتاح على المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مقتنع بأن الصفقة ستنتهي في النهاية برقم لن يتجاوز 40 مليون يورو ، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يرغب برشلونة في دفعه للحصول على المهاجم البولندي.

وستدخل المفاوضات أسبوعًا قد يكون حاسمًا وفي برشلونة يشعرون بالتفاؤل من أجل حسم الصفقة في النهاية بإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن هدافه الكبير.