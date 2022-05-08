ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم ريال مدريد في ديربي العاصمة

نجح أتلتيكو مدريد بالخروج فائزا على ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في ديربي العاصمة.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو احتسب الحكم سيزار سوتو جرادو ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد سجل منها المهاجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو الهدف الوحيد في المباراة الدقيقة 40.

#أتليتكو_مدريد يتقدم على #ريال_مدريد في الشوط الأول بهدف نظيف. 🗣 سيميوني في المؤتمر الصحفي: اذا حققنا الانتصار على ريال مدريد .. سيصبح موسم أتليتكو مدريد ناجح .. مثل برشلونة.#ريال_مدريد_اتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/eh7G2Y7LGT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن أتلتيكو مدريد سجل أول هدف من ضربة جزاء ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، منذ مارس 2010 حين فعلها دييغو فورلان.

وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أيضا فإن ريال مدريد لم يخسر في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات ضد أتلتيكو مدريد (4 انتصارات و4 تعادلات)، قبل أن يخسر اليوم الأحد.

وأضافت أن ريال مدريد حافظ على نظافة شباكه في 6 من هذه المباريات، وأشارت إلى أنها أفضل سلسلة للميرنغي دون خسارة أمام أتلتيكو مدريد، منذ عام 2013، عندما ظل الفريق دون هزيمة منذ عام 2000 (19 فوزا و6 تعادلات).

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع، ليعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتقدم بـ6 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المكرز الخامس مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما.

وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة من 35 مباراة علما أن الميرنغي حسب لقب الليغا للمرة الـ35 في تاريخه.

وهذه الخسارة الرابعة لريال مدريد هذا الموسم في الليغا، في حين تعادل 6 مرات وفاز 25 مرة، في بينما فاز أتلتيكو مدريد للمرة الـ19، وتعادل 7 مرات، وخسر في 9 مواجهات.

وقبل هذا الفوز كان آخر فوز رسمي لأتلتيكو مدريد على ريال مدريد في أغسطس 2018 عندما فاز 4/2 في كأس السوبر الأوروبي، ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد 4 مرات، وتعادلا في ثلاث مناسبات، وفاز ريال مدريد في مرة بركلات الترجيح بعد أن انتهت بالتعادل.

وتتبقى لريال مدريد ثلاث مباريات في الدوري الإسباني حيث سيلعب مع ليفانتي وقادش وريال بيتيس، قبل أن يواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو على ملعب فرنسا في العاصمة باريس.

أما أتلتيكو مدريد فمن المقرر أن يلعب مع إلتشي وإشبيلية وريال سوسيداد في الليغا.