مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. كريم بنزيما يستهدف معادلة رقم راؤول غونزاليس

يهتم ريال مدريد بشدة بالديربي أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد رغم حقيقة حسم لقب الليغا منذ الجولة الماضية وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوز ثمين ومثير على مانشستر سيتي في قبل النهائي.

ولن يفوت المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مباراة الليلة، حيث ستتاح له الفرصة للتغلب على الأسطورة راؤول غونزاليس كثاني هدافي ريال مدريد على الإطلاق ليصبح أمامه فقط كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي ومهاجم مانشستر يونايتد الحالي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إنه بهدفه من ركلة جزاء في مرمى مانشستر سيتي، سجل المهاجم الفرنسي 322 هدفًا مع النادي الملكي ليفصله هدف واحد عن قائد ريال مدريد السابق، الذي سجل (323 هدفًا).

الغريب في الأمر أن أول أهداف راؤول بقميص ريال مدريد كان على ملعب أتلتيكو مدريد السابق (فيسنتي كالديرون) حيث سجل هدفه الأول على الإطلاق لريال مدريد في موسم 1994/95.

كما يريد بنزيما أن يسجل في الديربي ليحصل على جائزة هداف الدوري الإسباني (بيتشيتشي)، حيث سجل 26 هدفا هذا الموسم في الليغا، ويليه راؤول دي توماس، الذي سجل 15 هدفا، لكن لا يزال أمام الفرنسي أربع مباريات لتعزيز رصيده من الأهداف.

وقد سجل بنزيما البالغ من العمر 34 عاما خلال الموسم الحالي 43 هدفا في 43 مباراة، لكنه يريد إنهاء الموسم بشكل رائع.

انتقام ديربي أنشيلوتي

لم يخسر ريال مدريد خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، تحت قيادة المدرب الحالي أنشيلوتي.

وكانت تلك الهزيمة 4-صفر أمام فريق المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني بداية النهاية للمدرب الإيطالي على الرغم من فوزه في السابق باللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، لم يخسر ريال مدريد أي ديربي في الدوري بعيدًا عن أرضه، وجاءت هزيمتهم الوحيدة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وفاز ريال مدريد بخمس من آخر سبع مباريات في الدوري بين الفريقين، وانتهت اثنتان منهما بالتعادل، كما فاز في نهائي كأس السوبر الإسباني 2020 بين الفريقين بركلات الترجيح، بينما فاز أتلتيكو بلقب كأس السوبر 2018 في الوقت الإضافي.

ومن ناحية أخرى، استبعد سيميوني الوقوف في ممر شرفي تكريما لضيفه ريال مدريد المتوج بالليغا قبل المواجهة بين الفريقين في ملعبه واندا متروبوليتانو.

وفي الأسبوع الماضي، توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 معززا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بعد الفوز على إسبانيول، وجرت العادة في إسبانيا أن يقف الفريق المنافس في المباراة التالية لتحية البطل قبل المباراة.

لكن سيميوني قال إن فريقه وبدافع الاحترام لمشاعر جمهوره لن يقف في ممر شرفي لتحية البطل في مباراة الليلة.